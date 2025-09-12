EuroBasket je ušao u samu završnicu! Evo gdje gledati polufinale, tko je favorit...

EuroBasket je stigao do same završnice. Nakon uzbudljivih utakmica nokaut faze, u borbi za naslov prvaka Europe ostale su samo četiri najbolje reprezentacije. Arena u Rigi bit će domaćin polufinalnih dvoboja u kojima će se za mjesto u velikom finalu boriti Njemačka i Finska (16 sati), te Turska i Grčka (20 sati). Prvi polufinalni par donosi sraz aktualnih svjetskih prvaka Nijemaca i najvećeg iznenađenja turnira, Finske. Nakon njih, na rasporedu je košarkaški klasik i sudar velikih rivala, Turske i Grčke, u kojem će glavne uloge imati NBA zvijezde Alperen Şengün i Giannis Antetokounmpo. Prijenos utakmica je na Sport Klubu.

Prvi polufinalni dvoboj nudi sudar dva potpuno različita svijeta. S jedne strane je neporažena, moćna momčad i aktualni svjetski prvak, koji slovi za glavnog favorita turnira. S druge strane je finska bajka, reprezentacija koja je ispisala povijest plasiravši se u svoje prvo polufinale EuroBasketa.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Finci, poznati kao "Susijengi" (Vučji čopor), igraju s nevjerojatnom energijom i bez pritiska. Njihova igra vrti se oko superstara Laurija Markkanena, koji bilježi fantastičnih 25 poena i 8 skokova u prosjeku. No, Finska nije samo Markkanen. Njihov napad temelji se na stalnom kretanju, utrčavanju i traženju otvorenih šuteva, što je najbolje demonstrirano u povijesnoj pobjedi protiv Srbije u osmini finala. Ključni faktor za Fince mogao bi biti ofenzivni skok – druga su najbolja momčad turnira u tom segmentu, što im donosi ključne druge prilike. Upravo je to najveća slabost Njemačke, koja je statistički najlošija polufinalna momčad u kontroli vlastitog obrambenog skoka.

Foto: R4040 Intime

Njemačka, s druge strane, ima dubinu, talent i iskustvo. Napad predvodi ubojiti dvojac Dennis Schröder i Franz Wagner, koji zajedno postižu preko 40 poena po utakmici. Njihova igra bazira se na individualnoj kvaliteti, traženju slabih točaka u protivničkoj obrani i napadanju koša. Iako su Njemačku namučili Portugal i Slovenija u nokaut fazi, pokazali su mentalnu snagu i uvijek pronašli način za pobjedu. Ove dvije momčadi već su se susrele u grupnoj fazi, kada je Njemačka slavila s uvjerljivih 30 poena razlike. No, kako je istaknuo njemački centar Daniel Theis: "Ta prva utakmica ne znači ništa. Finci će tražiti osvetu, a ovo je ogromna utakmica za obje momčadi."

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Ako je prvi polufinale priča o Davidu i Golijatu, drugi je čisti spektakl zvjezdane snage i uzavrelog rivalstva. Neporažena Turska protiv Grčke koju predvodi nezaustavljivi Giannis Antetokounmpo.

Turska je, uz Finsku, najljepša priča prvenstva. Došli su do polufinala bez poraza, a njihova igra izgleda impresivno. Sve konce u svojim rukama drži centar Houston Rocketsa, Alperen Şengün, koji bilježi nestvarne brojke od 22 poena, 11 skokova i 7 asistencija. On je enigma koju nitko dosad nije riješio – razigrava, poentira iz posta i uništava udvajanja preciznim dodavanjima. Turska kao momčad pogađa nevjerojatnih 44.6% šuteva za tri poena, što je najbolji postotak na turniru.

Ipak, izbornik Ergin Ataman ima veliku brigu: ozljeda Cedija Osmana. Jedan od ključnih igrača muči se s oteklinom i bolovima, a njegov eventualni izostanak bio bi ogroman udarac za turske ambicije, s obzirom na njegov doprinos u oba smjera igre.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Grčka, s druge strane, ima jednostavan, ali zastrašujuć plan: dajte loptu Giannisu. Dvostruki MVP NBA lige dominira prvenstvom s prosjekom od 29.8 poena uz gotovo nevjerojatnih 70% šuta iz igre. Kada Giannis krene u tranziciju, obrane su nemoćne. Zadatak Turske bit će limitirati izgubljene lopte, jer svaka pogreška pretvara se u lake poene za Grčku. Ipak, Grci imaju svoju Ahilovu petu – slobodna bacanja. Kao momčad šutiraju ispod 70%, što bi u neizvjesnoj završnici moglo biti presudno. Povijest je na strani Grčke, koja nije stigla do finala od 2005., dok Turska čeka na taj uspjeh od 2001. godine.

Kladionice nemaju previše dvojbi – Njemačka je izraziti favorit za osvajanje zlata (koeficijent oko 1.70). Slijedi Turska (oko 4.00), zatim Grčka (oko 4.20), dok je Finska s koeficijentom od oko 19.00 potpuni autsajder. No, EuroBasket je turnir na kojem su iznenađenja uvijek moguća.