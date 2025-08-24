Rekao je Luka Menalo da ima nepopularno mišljenje, ali kako im je kadar dovoljan za ritam srijeda - subota. Taj ritam nije ni počeo, a problemi su tu za Riječane. Ali zato Varaždin raste iz utakmice u utakmicu
KOMENTAR PLUS+
Europa još nije ni počela, Rijeka već kaska. Titulu gotovo sigurno neće obraniti, a Varaždin se diže
Još od 27. kolovoza 2022. godine trajao je post bez pobjede u gostima kod Rijeke za nogometaše Varaždina, no i to je prekinuto u 4. kolu HNL-a. I tad su na Rujevici slavili 2-1, također preokretom. Dok su to 2022. napravili Teklić i Kolarić iz penala i igre, istu su stvar tri godine kasnije napravili Mamut i Latković. I to oba puta pod Nikolom Šafarićem!
