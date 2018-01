Moćni Nijemci krenuli u obranu naslova razbijanjem Crne Gore

Njemačka rukometna reprezentacija očekivano je pobjedom otvorila nastup u skupini C na Europskom prvenstvu. Protivnik u zagrebačkoj Areni bila joj je reprezentacija Crne Gore, po mnogima najgora momčad cijelog prvenstva, koja je na kraju stradala s visokih 32-19 (17-9).

Crna Gora je već u kvalifikacijama imala velike probleme u obrani stoga je izbornik Dragan Đukić maksimalne napore morao uložiti preslagivanje obrambenih redova. Današnja utakmica pokazala je da još uvijek ima puno problema i da onih 28 primljenih u prosjeku u kvalifikacijama nije bila slučajnost.

Njemačka je od početka preuzela kontrolu i već je nakon dvadesetak minuta utakmice imala deset razlike. U početnim minutama briljirao je Weber, a kasnije je ulogu glavnog strijelca preuzeo Gensheimer.

Lijevo krilo PSG-a na kraju je završilo kao najbolji strijelac susreta. Gledali smo potpunu dominaciju Njemačke, koja je u nekim trenucima uspijevala odoljeti napadima Crne Gore s igračem manje da bi odmah u kontranapadu stigla do gola. Njemačka obrana djelovala je sjajno i kompaktno, a briljirao je golman Andreas Wolff. Golman Kiela na kraju je zasluženo odnio nagradu najboljeg igrača utakmice.

Najbolji u redovima Njemačke bio je kapetan Gensheimer s devet golova, Drux je dao pet dok su Kohlbacher, Weber i Weinhold dali po tri. Crnogorce je predvodio Lipovina sa sedam golova, Bozović je dao četiri.

Njemačka je najveći favorit skupine C koja utakmice igra u Zagrebu i ne bi trebala imati previše problema s prolaskom u drugi krug. Drugi favorit je Slovenija dok će se Crna Gora za treće mjesto boriti s Makedonijom. One međusobno igraju u ponedjeljak i za obje reprezentacije to bi trebala biti ključna utakmica.