Dani Carvajal je nakon odlaska iz Reala potpisao za Getafe do kraja sezone. S 'kraljevskim klubom' je osvojio čak šest Ligi prvaka te će karijeru nastaviti u još jednom madridskom klubu
Europski prvak i šesterostruki osvajač LP potpisao je za Getafe
Dani Carvajal, 34-godišnji španjolski nogometaš, postao je novi član Getafea, službeno je objavio član španjolske La Lige. Getafe i Carvajal su potpisali ugovor do kraja aktualne sezone nakon što je desni bočni nogometaš u lipnju napustio madridski Real i time postao slobodan igrač.
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Profesionalnu karijeru Carvajal je počeo u Realu, a potom je kratko boravio u Bayeru iz Leverkusena. Od 2013. pa sve do ove godine nosio je dres Reala za koji je ukupno odigrao 451 utakmicu. Ukupno je osvojio 27 trofeja u madridskom klubu, a samo je jedan od petorice igrača koji su po šest puta osvojili elitnu Ligu prvaka.
U reprezentaciji Španjolske je skupio 52 nastupa uz jedan pogodak, a osvojio je s njom Europsko prvenstvo 2024. i Ligu nacija godinu dana ranije. Getafe se trenutačno nalazi na 14. mjestu ljestvice La Lige te ima dvije pobjede, dva remija i četiri poraza.
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