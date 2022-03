Europski prvak Veočić na korzo došetao s ocem, gradonačelnik mu čestitao uz pjesmu navijača

Mlada boksačka nada Gabrijel Veočić (20) okrunio se zlatom sa Europskog prvenstva u boksu do 22 godine koje se održalo u Poreču.

Nakon srebrnih i brončanih medalja, Veočić se okitio i najsjajnijim odličjem u kategoriji do 75 kilograma pobijedivši bugarskog reprezentativca Ramija Mofida Kiwana.

Na dočeku u Slavonskom Brodu prisustvovalo je oko 200-injak ljudi, većinom mlađe generacije i učenici osnovnih škola koji su izrazili želju slikati se s europskim prvakom.

Zlatnom Slavoncu čestitao je i gradonačelnik Mirko Duspara koji je istaknuo njegove dosadašnje uspjehe te je rekao da će ga grad podržavati kao i do sada.

- Prvo mjesto u Europi nije mala stvar, a pogotovo jer naš Gabrijel ima samo 20 godina. Poslije bronce i srebra koje je osvajao došao je doma i sa zlatom. U osobno ime i u ime grada mu čestitam. Dosta toga je ispred njega. Nastavi ovako kako si radio do sada. Čestitke i tvom ocu i treneru. Možda je to nekad dobro, a možda i nije jer ga moraš slušati. Rezultat je morao doći, a grad će stajati iza tebe i podržavati te kao i do sada - kazao je gradonačelnik Duspara.

Veočić je skroman i dolazi iz radišne obitelji, a iza uspjeha stoji i njegov otac i trener Pero Veočić koji ga prati na svim nastupima. Gabrijel je rukavice prvi put odijenuo sa 16 godina

- Zahvalio bih se svima što ste se odazvali u ovako velikom broju. Ovo je prvi doček koji ste mi priredili. Dugo sam čekao ovo zlato. Hvala svima koji ste me pratili, gledali moje borbe i navijali za mene. Hvala i obitelji i prijateljima koji su bili uz mene- rekao je europski prvak Gabrijel.

Svoje je protivnike u ringu poznavao, a danas je otkrio kako se sve odvijalo uživo, piše Sbplus.

- To je više nedostatak nego prednost. Znamo se dobro u ringu i morali smo mijenjati taktiku - i jedni i drugi. Polufinalni i finalni mečevi su bili teški i zahtjevni. U finalu su me u trećoj rundi ponijele emocije i nisam se držao dobre taktike. Kad sam osjetio da imam medalju i da sam europski prvak, treću rundu sam odradio samo da što prije završi - iskreno je kazao Gabrijel kojeg su danas na korzu dočekali i mališani iz gradskih škola, oduševljeni što uživo vide sportaša koji je njihov uzor. Gabrijel im je poručio kako se sportom uvijek isplati baviti jer će tako biti zdraviji.

Gabrijel je u boksu već punih petnaest godina, no njegova profesionalna karijera ovime zapravo tek počinje. Početkom travnja nastupit će na Državnom prvenstvu u Zagrebu, a potom krajem svibnja i na Europskom prvenstvu za seniore u Erevanu (Armenija).

- Mukotrpan je bio put do ovoga. Gabrijel je počeo s pet godina, dok sam još boksao za reprezentaciju Hrvatske. Jedanaest je puta bio državni prvak. Po Slavoniji, Mađarskoj, Bosni i Srbiji počeo je kao mali nastupati po priredbama i čim je imao pravo nastupa postao je državni prvak mlađih kadeta, juniora i, potom, seniora. Iza njega su tri europske medalje, peto mjesto sa svjetskog prvenstva i ova četvrta medalja je zlatna. Velik je to uspjeh za kompletan hrvatski boks. - kazao je otac Veočić.

Oni koji prate hrvatski boks shvaćaju 'težinu' ove medalje jer je Gabrijel tek drugi Hrvat na tom postolju.

- Očekivali smo zlato. Sve koji su bili u polufinalu, Gabrijel je ranije već pobijedio na međunarodnim turnirima i europskim prvenstvima. Pritisak je bio velik. Držao se taktike dvije runde, a treću rundu je odradio po svome. No, zasluženo je pobijedio i osvojio europsku titulu prvaka. On je drugi Hrvat koji je osvojio tu medalju. Osim njega, to je učinio samo Filip Hrgović. Ponosni smo kao obitelj. To je naš projekt u kojeg smo dugo godina ulagali i isplatilo se. - dodao je ponosni otac i trener Pero Veočić.

Najčitaniji članci