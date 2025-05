Eva Murati za 24sata: Hajduk obožavam. Petko ili Livaja? Ma najbolji je Martin Baturina

Karijeru je počela kao model, a Eva Murati (30) danas je, uz Dilettu Leottu (33) i Kate Scott (43), najpoznatija svjetska sportska novinarka. Bila je na najvećim svjetskim sportskim borilištima, a sad će doći i u Hrvatsku, što joj neće biti prvi put.

POGLEDAJTE VIDEO: Eva Murati na utakmici Hrvatske

Pokretanje videa... 00:48 Trenerica Petra: Gledala sam utakmicu na stadionu s Evom Murati! Navijale smo i skakale | Video: 24sata/Video

Murati: Obožavam Grdovića

- Volim koliko su ljudi topli, iskreni, ponosni. U svemu možete osjetiti dašak tradicije, od hrane pa sve do načina na koji uživaju u životu. Iznenadilo me kako na početku znaju biti rezervirani, ali kad se preskoči ta početna formalnost, nailazite na veliku srčanost i gostoljubivost - rekla nam je albanska novinarka na početku.

Iz Albanije je, a u Hrvatskoj je mnogo njenih sunarodnjaka te oni malo lakše razumiju i uče hrvatski od, primjerice, njenih europskih kolegica. A ona ne samo da uči nego i pjeva na hrvatskom.

- Polako ali sigurno učim hrvatski. Nakon svakog posjeta znam sve više riječi. Najdraža pjesma mi je 'Sve za ljubav', koju pjeva Mladen Grdović. Prepuna emocija, svevremenski klasik, osjećate da je iz srca. Čak i ako ne razumijete riječi, svaka emocija se osjeti - kaže Eva.

Foto: Instagram

'Nešto je posebno oko Hajduka'

Stiže na Sunset Media Festival u Zadar, i to nakon nikad napetije završnice HNL-a. Eva vodi emisije posvećene Ligi prvaka, a pronašla se u jednom hrvatskom klubu.

- Nešto je posebno oko splitskog Hajduka, s njima se mogu poistovjetiti. Možda je to povijest, možda strast navijača, cijela vibra oko Poljuda. Tamo možete osjetiti dušu nogometa, a i volim grad Split. Već sam bila tamo na odmoru i imam najbolje uspomene - govori pa nastavlja o tome koga bira između Petkovića i Livaje:

- To nije lako, obojica su nevjerojatno talentirani. Ali ako moram birati, to je Petković. Na terenu elegantan, s odličnom tehnikom, uvijek ima kontrolu i volim ga gledati kao napadača.

No ni Petković ni Livaja za nju nisu trenutačno najbolji igrači HNL-a.

- Baturina me impresionira. Mlad je, samopouzdan, ima jasnu ideju na terenu. Prepoznaje igru sekundu prije svih ostalih - objašnjava Murati.

Radila je s mnogim hrvatskim nogometašima, a ima i najdražeg među njima.

Foto: Instagram

'Modrić je čista magija'

- Luka Modrić, naravno, on je čista magija. Ne samo zbog talenta nego zbog načina na koji se nosi sa svime i vodi momčad.

Već je godinama na voditeljskoj poziciji, a ipak joj se jedno ime posebno urezalo u pamćenje.

- Alessandro Del Piero. Upoznala sam kroz posao nebrojeno mnogo poznatih ljudi, ali on me prvi očarao.

Nalazi se u tom poslu, koji se i dalje uglavnom veže za muškarce, a i danas se znaju čuti razne "opaske" kako ženama nije mjesto u nogometu.

- Čula sam to više puta. Nekad vas ljudi podcjenjuju ili smatraju da ne pripadate nekamo. Ali ne dam da to utječe na mene, pojavim se pripremljena, znam svoj posao i nastavljam raditi, tako se zaslužuje respekt. Ne trebate biti glasni, samo raditi i to će govoriti za sebe - ponosno je zaključila Eva.

Foto: Instagram