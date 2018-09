Evo ga! Veliki Larry Bird uveo je našega Rađu u Hall of Fame

Dino Rađa (51) je među košarkaškim besmrtnicima!

Noćas oko tri sata ujutro po hrvatskom vremenu ušao je legendarni splitski centar u košarkašku Kuću slavnih gdje su već košarkaške veličine poput Jordana, Chamberlaina, Birda, Petrovića, Ćosića, Sabonisa, Magic Johnsona...

Postao je tek osmi europski i treći hrvatski košarkaš, nakon Dražena Petrovića i Kreše Ćosića, koji je dobio najveću moguću počast u košarkaškom svijetu.

Dino Radja is now officially enshrined member of the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. #18HoopClass pic.twitter.com/MmtpSrDzgU

U Boston Celticsima Rađa je proveo četiri nezaboravne sezone i ostavio dubok trag.

U Kuću slavnih, kako je običaj, uveo ga je član Kuće, legendarni Larry Bird, a Rađa je imao kravatu s grbom Hajduka.

U govoru se posebno osvrnuo na dane provedene u Bostonu.

- Ja sam Celtic od prvog dana. Znate kako kažu, jednom Celtic, zauvijek Celtic - rekao je Rađa.

“My gut feeling was a Celtic from the first day. You know what they say, once a Celtic always a Celtic.” - Dino Radja #18HoopClass