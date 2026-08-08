Evo gdje će se od ove sezone pratiti La Liga u Hrvatskoj

Novi četverogodišnji ugovor navijačima u Hrvatskoj i Sloveniji donosi sveobuhvatno praćenje LALIGA EA SPORTS, uključujući EL CLÁSICO i svih 380 utakmica svake sezone, ekskluzivno na Sport Klubu.

La Liga je potvrdila produljenje partnerstva sa Sport Klubom vezano uz audiovizualna prava u Hrvatskoj i Sloveniji za sljedeće četiri sezone, čime je osigurano da navijači u obje zemlje ponovno mogu ekskluzivno pratiti LALIGA EA SPORTS na Sport Klubu sve do kraja sezone 2029./30.

Ugovor obuhvaća sezone 2026./27., 2027./28., 2028./29. i 2029./30., a Sport Klub će ponovno biti ekskluzivni emiter LALIGA EA SPORTS u Hrvatskoj i Sloveniji.

Tijekom 38 kola i 380 utakmica svake sezone navijači će moći pratiti sve klubove LALIGA EA SPORTS i najveće priče španjolskog nogometa – od borbe za naslov prvaka i plasmana u europska natjecanja do borbe za opstanak.

Foto: Jason Cairnduff

Partnerstvo uključuje neke od najvećih utakmica svjetskog nogometa, poput El Clásica između Barcelone i Real Madrida te madridskog derbija, kao i utakmice vodećih klubova, među kojima su Atlético Madrid, Real Sociedad, Real Betis, Sevilla, Villarreal i Celta.

Nova sezona donijet će i povratak Racing Santandera, Deportiva i Málage u najviši rang, čime se tri povijesna imena španjolskog nogometa vraćaju u LALIGA EA SPORTS.

Produljenje suradnje dolazi nakon nezaboravnog ljeta za španjolski nogomet, tijekom kojeg je 18 od 26 španjolskih igrača koji su osvojili Svjetsko prvenstvo nastupilo u LALIGA EA SPORTS. Navijači u Hrvatskoj i Sloveniji moći će pratiti sve te svjetske prvake tijekom cijele sezone u njihovim klubovima, kao i druge velike zvijezde koje su nastupale na Svjetskom prvenstvu, poput Kyliana Mbappéa, Judea Bellinghama, Juliána Álvareza i Viníciusa Júniora.

Foto: Jason Cairnduff

Sezona 2026./27., koja počinje u subotu, navijačima će ponuditi i priliku za praćenje brojnih velikih međunarodnih zvijezda. Aktualni prvak Barcelona dovela je engleskog reprezentativca Anthonyja Gordona i njemačkog napadača Karima Adeyemija.

Real Madrid, koji ponovno predvodi José Mourinho, preoblikovao je momčad igračima poput Yana Diomandea, Bernarda Silve i Marca Cucurelle, dok se Atlético Madrid pojačao dokazanim međunarodnim zvijezdama poput južnokorejskog reprezentativca Lee Kang-ina, danskog reprezentativca Mortena Hjulmanda i svjetskog prvaka Alejandra Grimalda.

Foto: Alejandro Martinez Velez

Za navijače u Hrvatskoj i Sloveniji nova će sezona ponuditi i priliku za praćenje nekih od najvećih nogometnih zvijezda iz njihovih zemalja. Slovenski navijači moći će gledati kapetana reprezentacije Jana Oblaka kako predvodi Atlético Madrid u još jednoj borbi za naslov prvaka, dok će hrvatski navijači moći pratiti Antu Budimira, jednog od najkvalitetnijih napadača španjolskog nogometa posljednjih sezona, u Osasuni, kao i Luku Sučića, osvajača Kupa kralja s Real Sociedadom.