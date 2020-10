Evo gdje gledati CSKA - Dinamo, AZ - Rijeka i još osam utakmica

Modri idu na noge Nikoli Vlašiću, a Rijeka nizozemskom stroju za golove. U večeri Europske lige nude se izravni prijenosi deset EL utakmica. Evo gdje možete gledati Modre, Bijele, Tottenham, Napoli, Leicester...

<p>Modri u Rusiji, Bijeli u Nizozemskoj i još osam utakmica Europske lige. <strong>Mourinhov</strong> Tottenham u fantastičnoj formi ide Antwerpenu, sjajni derbi iz Rijekine skupine: Real Sociedad vs Napoli, Vardy i Leicester kod <strong>Livajinog</strong> AEK-a u Ateni... Večer puna europskog nogometa i 10 utakmica u izravnom prijenosu!</p><p><strong>Pogledajte video: Trening na Rujevici pa na avion</strong></p><h2>CSKA Moskva - Dinamo (18.55)</h2><p>Dinamo <strong>Nenada Bjelice</strong> ulijevao je sigurnost, današnja maksimirska priča je, na žalost, promjenjivija i nudi manje optimizmi, a Modri večeras u Moskvi idu na noge ruskom CSKA kojeg predvodi čovjek u fantastičnoj formi - 'vatreni' <strong>Nikola Vlašić</strong>.</p><p>Sestra Blanka bila je najbolja visašica planete, a Niksi kaže kako se ovih dana osjeća tako da pred svaku utakmicu ima 'feeling' da će zabiti dva gola. Za CSKA Moskva igra još jedan Hrvat, <strong>Kristijan Bistrović</strong>.</p><p>- Oni su jedna od najboljih ruskih momčadi. Izgledaju dobro kao momčad, imaju sjajne pojedince. Npr. Nikolu Vlašića, koji u kontinuitetu igra jako dobro, rješava utakmice kad momčadi i ne ide dobro. On to riješi svojom genijalnošću, svojom kvalitetom. Trebamo obratiti pažnju na njega i ostale, ali siguran sam da imamo kvalitetu da možemo napraviti dobar rezultat. CSKA ima brzinu i individualnu kvalitetu. Imao sam određenih problema s nekim igračima, ali nadam se kako će do utakmice sve biti u redu - kaže Dinamov trener <strong>Zoran Mamić</strong>.</p><h2>AZ Alkmaar - Rijeka (21.00)</h2><p>Ne zna se tko je pogođeniji korona virusom. Riječani s četvoricom iz startnih 11 koji ne mogu igrati ili Nizozemci kojima Covid-19 nije dohvatio nikoga od najboljih, ali već tjednima igraju sa istih 12-13 igrača. Naravno, najbitnije da nitko od igrača nema izražene simptome i da što prije ozdrave, a što se nogometa tiče... AZ je favorit, ali Rijeka je u 1. kolu protiv moćnog Real Sociedada (0-1 poraz na Rujevici uz 4-5 promašenih zicera) pokazala kako je s njom - sve moguće.</p><p><strong>Simonu Rožmanu</strong> nedostaju <strong>Čerin</strong>, <strong>Murić</strong>, <strong>Galović</strong>, <strong>Arsenić</strong> i <strong>Ristovski</strong>, kapetan <strong>Andrijašević</strong> je upitan, ali vratio se sjajni <strong>Halilović</strong> i mladi trener je optimist:</p><p>- Moramo preživjeti njihov početni udar prvih 15 minuta i u otvaranju drugog poluvremena. <strong>Karlsson</strong> i <strong>Stengs</strong> strahovito brza i opasna krila, u vezi rutineri <strong>de Wit</strong> i <strong>Midtsjö</strong>. Klasična nizozemska momčad: jaki na lopti, igranje po bokovima, brza tranzicija. Moramo u sredini duže zadržati loptu i biti opasni po njihov gol. I ne želimo biti 'simpatični protivnici' nego Rijeka koja je u Europski ligu došla osvajati bodove. Ova momčad diše zajedno i može puno - rekao je Rožman.</p><h2>Izravni prijenosi - četvrtak, 29. listopada</h2>