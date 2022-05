Evo gdje gledati derbi odluke u kojem Dinamo može uzeti titulu

Dinamo u 35. kolu HNL-a nedjelju gostuje kod Šibenika s početkom u 19.05 sati, a na Šubićevcu će imati podršku od preko 1500 navijača.

POGLEDAJTE VIDEO:

Boysi i navijači Dinama pohrili su kupiti i pokupovali sve ulaznice za potencijalno odlučujuću utakmicu ove sezone gdje je računica jasna: ako Dinamo pobijedi, osvojit će prvenstvo kolo prije kraja i derbi na Maksimiru s Hajdukom bit će revijalnog karaktera.

Ako, pak, Šibenik iznenadi, ako pobijedi ili izvuče remi, prvak će se odlučivati u vatrenom, najvećem hrvatskom derbiju.

Pa su tako i očekivanja navijača velika. Prema zadnjim informacijama kojima raspolažemo, Dinamo će imati 1500 svojih navijača na Šubićevcu. Popunjena je gostujuća tribina pa će se ostatak rasporediti po tribinama Šubićevca.

Isto tako, dobar dio navijača je još na autoputu i stiže u grad pa se očekuje ludnica.

- Posljednje gostovanje. Utakmicom u Šibeniku možemo se potvrditi kao novi/stari prvaci. Za to nam trebaju tri boda i učinit ćemo sve da do toga dođemo. Naravno, ta utakmica neće biti nimalo lagana. Domaćin je pun motiva. Pokušat će se dokazati pod novim trenerom - rekao je trener Dinama Ante Čačić dok je njegov trenerski kolega Dean Računica rekao:

- Moramo sačuvati hladne glave, moramo se ponašati kao i do sada, odigrati najbolje što možemo, ni manje ni više nego kao protiv Hajduka na Poljudu. A što će nam to donijeti, to sam Bog zna. Stvorila se negativna klima, sumnje, sve je pod povećalom, pola ljudi vjeruje da mi igramo za jedne, pola da igramo za druge, a u stvari mi igramo za sebe i svoj obraz. Znamo da je Dinamo kvalitetniji, da imaju odličnu momčad i pojedince, da su smjenom trenera uspostavili neki svoj mir i odigrali odlično protiv Osijeka i da dolaze puni samopouzdanja riješiti prvenstvo na Šubićevcu, ali nešto se pita i nas, mi želimo odigrati hrabro i pošteno, ne razmišljajući ni o Dinamu ni o Hajduku.

Utakmica počinje u 19:05 sati, a televizijski prijenos bit će dostupan svim pretplatnicima na Arena Sport kanale. Arena Sport je završnicu prvenstva odlučila emitirati na prvom kanalu (Arena Sport 1) kako bi svi gledatelji, bez obzira na pakete koje imaju, mogli ispratiti najluđi finiš Prve HNL u povijesti.

Najčitaniji članci