Evo gdje gledati Dinamo protiv Osijeka: Zastrašujuće su brojke 'modrih', a gosti su desetkovani

Prvoplasirani Dinamo od 15 sati (MAXSport 1, emisija uoči utakmice od 14.15) dočekuje devetoplasirani Osijek. Gosti još nisu osigurali ostanak, imaju samo pet bodova više od fenjeraša Vukovara.

Kakva će se napadačka lavina sručiti na Osječane, najbolje govori podatak o 24 gola, koliko je Dinamo zabio u zadnjih šest susreta. Dakle, četiri po utakmici, s tim da je samo Hajduk uspio izbjeći poker pogodaka u svojoj mreži.

Dinamo je ove sezone na Opus Areni ostvario dvije pobjede (2-0, 3-0), a najviše je neizvjesnosti, bar one rezultatske, ponudio jesenski susret u Maksimiru, u kojem je Dinamo pobijedio 2-1. I dok je kod "modrih" zdravstveni bilten uglavnom čist, gosti imaju velikih problema. Nema kapetana Barišića, Čoline, Karačića, Jurišića, od ranije i Šopova, Vrbančića i Tourea, a kartone ima Mejia.

Također, ponovno se zakotrljala priča o potencijalnom prelasku Antona Matkovića, mladog napadača Osijeka, u Dinamo na ljeto.

- Mislim da bi bila upitna inteligencija svih nas da ne razumijemo što se tu radi. Pred svaku utakmicu je tako. Ja se ne zamaram time, nadam se niti Matković. Neka zabije tri gola na Maksimiru i tako odgovori na te priče - rekao je Tomislav Radotić, trener Osijeka.