Evo gdje gledati Ferencvaros - Dinamo u borbi za playoff LP-a

Utakmica protiv Ferencvaroša za Dinamo je biti ili ne biti. Prolazak znači osiguranu grupnu fazu Europske lige i daljnju utrku za Ligu prvaka. A sama Liga prvaka znači da bi Dani Olmo ipak mogao ostati u klubu. Poraz pak znači nastavak kvalifikacija u Europskog ligi i mogući odlazak Danija Olma koji je nekoliko puta izjavio da želi igrati Ligu prvaka.

Mađari su u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka izvukli 1-1 na Maksimiru i tako se doveli u pogodniju situaciju uoči uzvrata. No kod Dinama panike nema. Modri su i u prvoj utakmici pokazali koliko su kvalitetniji, no goste je spasio samo njihov golman koji je branio čuda.

Ovaj put će Ferencvaroš imati podršku i svojih navijača na rasprodanoj Groupama Areni u Budimpešti. Utakmicu će uživo od 20 sati prenositi Arena Sport 1. Arenu Sport ekskluzivno emitiraju samo MAXtv-ove platforme. Prvi program je dostupan u osnovnom paketu.

Susret će moći pratiti čak i brojni Dinamovi navijači iz Azije. Naime, kineski kanal QQ Sports Live će također prenositi utakmicu iz Budimpešte. Osim njih, susret se može pratiti i na mađarskom M4 Sportu.

- Očekivanja su da prođemo u sljedeće kolo. Ekipa se dobro pripremila ovih nekoliko dana, bili su fokusirani, koncentrirani. Znaju da nismo dali svoj maksimum u prvoj utakmici. Vjerujem da će sutra biti puno bolje - rekao je trener Dinama Nenad Bjelica uoči utakmice.

Hrvatski prvak je trenutačno u seriji od dva remija. U petak su u Osijeku izvukli bod protiv raspoloženog domaćina, no Bjelica je tada odmarao većinu igrača iz prve postave kako bi ih što bolje spremio za uzvrat.

- Rezultat će pokazati koliko će im značiti to što nisu igrali u ligi. Nekad donese plus, a nekad minus. Vi se od utakmice do utakmice psihološki pripremate i razmišljate o tome. Ovako kada imate između još jednu utakmicu, uopće ne mislite o tome i uđete neopterećeniji u utakmicu - zaključio je.

Očekuje se napadački Dinamo, no to neće biti nimalo lako u grotlu Groupama Arene gdje je već i Hrvatska padala ove godine. Kapacitet stadiona od 22.000 mjesta trebao bi biti potpuno popunjen, no brzi gol bi sigurno utišao brojnu publiku i doveo Dinamo na korak od prolaska u playoff Lige prvaka.

Glavni sudac

Pravdu na utakmici dijelit će Francuz Ruddy Buquet (43). On se na popisu Fife nalazi od 2011. godine, a Dinamo je sudio 2011. godine kada su u 2. pretkolu Lige prvaka izbacili Neftči iz Bakua. On je u petak sudio Monacu i Lyonu, a dao je i crveni karton igraču ekipe iz Monte Carla Cesca Fabregasa. Već duži niz godina sudio u francuskoj prvoj ligi, a dijelio je pravdu i na Euru U-21 u San Marinu i Italiji.

Prolazak donosi i velik novac

Osim samog prolaska u playoff Lige prvaka, Dinamo će dobiti i ozbiljne novce. Naime, ukoliko prođu u sljedeće kolo, u maksimirsku blagajnu će se sliti pet milijuna eura. A ukoliko Bjeličina momčad izbori i grupnu fazu, tek će onda 'omastiti' brk. U tome slučaju bi se radilo o osam milijuna eura što je ogromna zarada.

Dakle, sveukupno gledano, sam ulazak u grupnu fazu donijet će Dinamu 15.25 milijuna eura! Modri su u povijesnoj prošloj sezoni zaradili 17 milijuna eura. Dakle, tu je riječ o šest utakmica u grupnoj fazi i četiri utakmice u eliminacijskoj fazi. Deset susreta trebalo im je da dođu do tog novca, a sad ih samo 3 utakmice dijele od nevjerojatne zarade od 15 milijuna eura.

Ukoliko prođu Mađare, Bjeličina momčad će igrati u playoffu protiv pobjednika susreta između Rosenborga i Maribora (3-1).