Evo gdje gledati hrvatski finale US Opena, Pavić protiv Mektića

Hrvatska će nakon 50 godina imati pobjednika US Opena u konkurenciji muških parova, a sa suprotne strane mreže stajat će Mate Pavić i Nikola Mektić. Meč počinje u 21 sat po našem vremenu

<p><strong>Nikola Pilić</strong> je 1970. godine osvojio US Open u konkurenciji parova, a pola stoljeća kasnije Hrvatska će opet imati pobjednika na Grand Slamu u New Yorku u konkurenciji parova.</p><p>Bit će to 31-godišnji Zagrepčanin <strong>Nikola Mektić</strong> ili 27-godišnji Splićanin <strong>Mate Pavić</strong>. Mektić i Koolhof su u polufinalu svladali Amerikanca Rajeeva Rama i Britanca Joea Salisburyja sa 7-6 (3), 6-4, dok su Pavić i Soares sa 6-4, 7-5 nadigrali Nizozemca Jean-Julien Rojera i Rumunja Horiju Tecaua.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pavić i Mektić igraju s djecom</strong></p><p>Za Mektića je ovo prvi ulazak u finale muških parova na nekom Grand Slam turniru. Ranije ove godine Mektić je osvojio naslov pobjednika na Australian Openu u konkurenciji mješovitih parova s Čehinjom Barborom Krejčikovom, dok je prije dvije godine igrao finale “miksa” u New Yorku s Poljakinjom Alicjom Rosolskom.</p><p>Dva puta je Zagrepčanin u konkurenciji parova bio u polufinalima na Grand Slamovima 2017. godine u Wimbledonu i 2018. godine u Roland Garrosu. Baš je te 2017. godine u polufinalu parova Mektić ispao od Pavića. On i Škugor su izgubili od Pavića i Maracha 17-15 u petome setu.</p><p>Pavić je do sada igrao u finalima muških parova na sva tri preostala Grand Slam turnira, osvojio je Australian Open 2018., dok je gubio finala Wimbledona 2017. i Roland Garrosa 2018., a svaki put partner mu je bio Austrijanac Oliver Marach. Uz to Pavić ima dva naslova u “miksu”, 2016. je osvojio US Open s Njemicom Laurom Siegemund, a 2018. Australian Open s Kanađankom Gabrielom Dabrowski, s kojom je gubio finala Roland Garrosa 2018. i 2019.</p><p>Mektić, dakle, ide po svoj prvi Grand Slam naslov a Pavić po drugi. Pavić i Soares su po kladionicama blagi favoriti protiv Mektića i Koolhofa, a meč se igra u četvrtak navečer oko 21 sat po našem vremenu. Mektić i Pavić nikad nisu zajedno igrali u parovima, sa suprotnih strana su stajali osam puta. Omjer je 4-4, posljednji je meč u Indian Wellsu 2019. godine u polufinalu sa svojim partnerom dobio Mektić.</p><p>Zagrepčanin je u karijeri zasad zaradio malo više od dva milijuna dolara, a Pavić je zaradio 2,8 milijuna dolara. Gledajući prijašnje međusobne susrete, ovaj bi meč mogao biti jako neizvjestan. Pavić sa svojim partnerom ipak ima malo više iskustva.</p><p>Meč na stadionu Arthur Ashe počinje u <strong>21 sat</strong> po hrvatskom vremenu, a prijenos je na <strong>Eurosportu 1</strong> i Eurosport Playeru.</p>