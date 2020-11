Evo gdje gledati Hrvatsku protiv Švedske za ostanak u Ligi nacija

<p>Turska je arhivirana remijem 3-3, nije bila baš nevažna, ali svakako jest manje važna od <strong>Švedske </strong>i kasnije <strong>Portugala </strong>protiv kojih Hrvatska može i treba zadržati mjesto u Ligi A Uefine Lige nacija.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dalić nakon Turske</strong></p><p>Prva je šansa danas (20:45) na Friends Areni koja se nalazi pokraj Stockholma, u Solni. Prošlo je mjesec dana od prvog dvoboja na Maksimiru (2-1) koji je odlučio <strong>Andrej Kramarić </strong>golom u 84. minuti. No Kramarića ovaj put nema na okupljanju.</p><p>Hrvatska je za Stockholm odletjela bez <strong>Domagoja Vide </strong>koji je pozitivan na korona virus i ostao je u samoizolaciji. Neće biti ni <strong>Dejana Lovrena</strong> koji mora odraditi žute kartone, ali zadnju će riječ dati testovi na korona virus. Zbog Vide "vatreni" su u petak odradili još jedno neplanirano testiranje. A danas, na dan utakmice, još će jedno, ono je preduvjet za utakmicu na Poljudu u utorak protiv Portugala.</p><p>Međutim, reprezentaciji su se priključili <strong>Dominik Livaković i Bruno Petković, </strong>pa će Dalić imati širi izbor nego za Turke protiv kojih nije forsirao udarne snage.</p><p>- Ponavlja se da olako primamo golove i to me zaista brine, svaki prelazak centra suparnika bio je gol, pogotovo u prvom poluvremenu. Utakmica je poslužila svrsi, vidio sam što sam htio vidjeti, ali sam nezadovoljan kako primamo golove. Protivnik nema nikakvu situaciju u prvom poluvremenu, a mi gubimo 2-1. Taj dio moramo puno popraviti, poraditi na tome. Na kraju je bilo puno golova, bili smo konkretniji u drugom poluvremenu, a mogli smo i dobiti utakmicu - govorio je Dalić za Novu TV.</p><p>- Budimir je pokazao kvalitetu iako još nije u formi, nedostaje mu treninga i utakmica, ali na njega ozbiljno računamo. Pongračić nije nekoliko mjeseci igrao, pitao sam ga želi li početi utakmicu ili ući s klupe, rekao je da mu je lakše ako počne. Vidi se da mu nedostaje utakmica, ali on će donijeti snagu i energiju u obrani, ono što nam je problem, i u čemu ga vidim jako dobrog. Do ožujka će biti puno bolji, bit će velika konkurencija stoperima.</p><p>Šveđani, pak, još nemaju ni boda u četiri utakmice. Zabili su samo jedan gol i to taj na Maksimiru, gubili su kod kuće od Portugala 0-2, od Francuske 0-1 i u Lisabonu 0-3. U srijedu su gostovali kod susjeda Danaca u prijateljskoj utakmici i izgubili 0-2.</p><p>Njihov izbornik Janne Andersson neće voditi današnju utakmicu jer je među pozitivnima na korona virus, a novi su testovi donijeli i jedan igrački slučaj. Carl Starfelt neće biti u konkurenciji također.</p><p>Dvoboj Švedske i Hrvatske možete gledati na Novoj TV od 20:45.</p><p> </p>