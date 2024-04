Evo gdje gledati Istra - Rijeka i hoće li se nastaviti riječki pohod na naslov prvaka nakon derbija

Ja sam ih lijepo zamolio, oni su odbili i nemam problema s tim. Stvarno nemam. A da odgovaram navijačkim skupinama... Pogledajte razgovaraju li u Njemačkoj treneri s navijačkim skupinama preko medija, rekao je Rijekin trener Željko Sopić uoči današnjeg derbija Učke (19 sati).

Odnosilo se to na Sopićev vapaj da Istra otvori i istočnu tribinu, kao što je napravila kad je u Puli gostovao Hajduk, jer je uvjeren da bi došlo mnogo Rijekinih navijača. No, Puljani to nisu htjeli, odnosno rekli su da će otvoriti tribinu jedino ako se pokaže veći interes domaćih navijača. A nije.

Rijeka nastavlja pohod na naslov prvaka, drži prednost nad Dinamom, 5. svibnja sastat će se međusobno na Rujevici, a dotad "plavi" hvataju zaostatak.

- Igramo svaku utakmicu prije Rijeke i tako ćemo im stavljati dodatni pritisak - rekao je Dinamov trener Sergej Jakirović nakon pobjede 2-0 nad Goricom.

Razlika je dva boda, a do međusobnog okršaja Rijeku čekaju Gorica i Lokomotiva, a Dinamo Varaždin dvaput i Lokomotiva.

Rijeka nije izgubila ligašku utakmicu u Puli još od listopada 2017. godine, otad ima deset pobjeda i dva remija. Ali, oba na zadnja tri gostovanja: u kolovozu 2022. bilo je 1-1, kao i u listopadu prošle godine.

