Evo gdje gledati ključni susret Vatrenih i Slovačke na Rujevici

U subotu se u vremenu odigravanja utakmice na Rujevici očekuje intenzivna kiša koja će se od sredine dana prema večeri pojačavati, ali nisam ja kriva, ja samo prenosim atmosferske prilike. 'Ajmo reći ovako: kiša će potopiti Rujevicu, a Hrvatska će potopiti Slovačku i sve smo riješili, rekla je Danijela Vlašić iz Pomorskog meteorološkog centra Rijeka za Novi list ususret zadnjeg kvalifikacijskog susreta Vatrenih u ovom ciklusu.

Od 20 sati i 45 minuta na teren će reprezentacije Hrvatske i Slovačke, a oko 8000 sretnika koji su uspjeli na vrijeme kupiti ulaznice za spomenuti susret. No, vjerojatno će morati bodriti Vatrene pod kabanicama jer se sprema prolom oblaka. Počela se spominjati i odgoda, ali Rujevica je ipak teren s najboljom drenažom u Hrvatskoj te ju dosadašnje riječke kiše nikada nisu iznenadile.

- Nadam se da neće doći do situacije da odigravanje utakmice dolazi u pitanje. Uvjeti će biti kakvi će biti, na to ne možemo previše utjecati. Moramo se koncentrirati na nogomet. Još ćemo trenirati, ovih dana je bilo dobro, a za sutra je lošija prognoza, a nadam se da to neće utjecati na igru. Nadam se da neće biti vjetra, vjetar je najgori za igranje nogometa - rekao je kapetan Modrić.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Suci će prije utakmice provjeriti je li moguće igrati. Prvi put dva sata prije pa još jednom sat vremena prije susreta, a po potrebi i 15 minuta prije početka. Tada će biti službeno hoće li se utakmica odigrati, no glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak rekao nam je kako odgoda 'uopće nije tema razgovora', a izvršni direktor Marijan Kustić te najava okarakterizirao 'što bi bilo-kad bi bilo' pričama.

Za sve one koji će Vatrene bodriti od kuće, utakmicu mogu gledati na kanalu Nove TV kao i putem live streama na portalu gol.hr. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, dok će emisija početi u 20 sati i 10 minuta.

- Mi smo viceprvaci svijeta i favoriti u ovoj utakmici. Nećemo sad sjesti i plakati za igračima kojih nema, igramo s igračima koje imamo i oni imaju kvalitetu. I što god da bude, odgovornost je na meni, a ne na njima - zaključio je izbornik Zlatko Dalić.