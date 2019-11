Izbornik Dalić jasan: Što god se dogodilo, ja sam kriv, ne oni

Pretposljednje kvalifikacijsko kolo za Hrvatsku bi moglo značiti i direktan plasman na nadolazeće Europsko prvenstvo, bez čekanja rezultata zadnjeg kola. Sve će biti riješeno uzmu li Dalićevi Vatreni bar bod na Rujevici sa čijih će ih tribina bodriti 8000 ljudi. Slovaci će biti oprezni i ne misle 'bezglavo juriti', ali svjesni su da će vjerojatno ostati bez Eura ako ne pobijede.

Reporter: Danijel Vukušić Objavljuje 24sata u Petak, 15. studenoga 2019.

- Nadam se da neće doći do situacije da odigravanje utakmice dolazi u pitanje. Uvjeti će biti kakvi će biti, na to ne možemo previše utjecati. Moramo se koncentrirati na nogomet. Još ćemo trenirati, ovih dana je bilo dobro, a za sutra je lošija prognoza, a nadam se da to neće utjecati na igru - započeo je kapetan Modrić.

Hrvatska je u Slovačkoj naprosto pregazila tada domaću momčad (4-0) te je to bila jedna od najboljih partija, ako ne i najbolja, Vatrenih pod izbornikom Dalićem.

- Slovačka je jako dobra momčad i rezultat od tamo sigurno nije odraz njihove kvalitete. Najjači dio im je vezna linija i tu ćemo morati biti dobri. Svaka utakmica je priča za sebe, takva će biti i sutrašnja. Sigurno da možemo izvući mnogo pozitivnih stvari iz prve utakmice, ali svaka je priča za sebe.

Na stoperskim pozicijama Perić i Ćaleta-Car?

U sutrašnju utakmicu Hrvatska će morati ići bez Domagoja Vide i Dejana Lovrena, a najvjerojatnije će na stoperskoj poziciji startati povratnik Duje Ćaleta-Car i Dino Perić.

- Igrača kojih nema važni su dio reprezentacije i nedostajat će nam, ali igrači koji će ih zamijeniti, nadam se, bit će na nivou i pokazati kvalitetu za reprezentaciju. Bar je tako bilo dosad, a nadam se da će tako biti i sutra te da se izostanci neće osjetiti. Najbitnije da se prvo plasiramo na Europsko prvenstvo, a onda ćemo razmišljati što će tamo biti. Ako Bog da sa sutrašnjim ćemo danom biti sudionici Europskog prvenstva - jasan je kapetan Modrić.

Hrvatskoj je za prolaz na Euro dovoljan samo bod, ali mnogi su se već opekli kad su igrali na remi. Hrvatska neće napraviti tu pogrešku jer je kapetan najavio napadački raspoložene Vatrene.

- Mi smo momčad koja ne zna igrati na rezultat i ne zna se braniti, naš stil igre je takav da se želimo nadigravati i želimo napadati ekipe, a takav ćemo pristup imati i sutra. Nadam se da ćemo odigrati veliku utakmicu i da će nas publika nositi do željenog rezultata Svjesni smo da sa pobjedom i remijem idemo na Euro, tako da naravno da pritisak postoji - objasnio je Modrić pa nastavio:

- No, svjesni smo naše kvalitete, igramo kod kuće, imamo navijače iza sebe i imamo dodatan motiv. Oni će nas u teškim trenutcima podignuti sa navijanjem i bodrenjem. Razmišljamo pozitivno, naravno da ima i drugih opcija, ali nadam se da ćemo se dobrom igrom i uz podršku publike kvalificirati na Euro.

Luka je nakon toga otišao pripremiti se za trening, dok je izbornik Dalić rekao kako je za sutra sve spremno.

'Tko god sutra izađe ima podršku svih nas'

- Imali smo tri jako dobra treninga gdje smo svi bili motivirani i ozbiljni. Danas smo imali zadnji i jako bitan sastanak, dečki sve znaju, sve smo odlučili. Tko god izađe dat će sve od sebe, a oni koji će biti u prvih 11 imat će podršku od svih nas i rekao sam im da igraju opušteno. Pritisak postoji, ali mi se moramo opustiti i postaviti kao favoriti te uživati u utakmici i postići željeni rezultat. Bez obzira na vrijeme ili ostale okolnosti, dat ćemo sve od sebe - započeo je izbornik Dalić pa nastavio:

- Situacija je slična onoj u Kijevu, ali pritisak postoji uvijek i on je dobar. Tada je bila odluka hoćemo li uopće ići, a sad je sigurno lakše. Žao mi je što to nismo riješili prije, ali ako Bog da da mi pobijedimo neće biti dodatnih kvalifikacija. Prije prve utakmice rekao sam da nam treba 15 bodova za Euro. Znam da su velika očekivanja, to je normalan pritisak jer igramo doma.

Opet je u pitanje došlo zašto se utakmica igra u Rijeci, a ne na Maksimiru ili pak u Splitu, ali izbornik je bio kratak i jasan.

- Nema potrebe govoriti o tome. odlučili smo se za Rijeku, tu je najbolji teren u Hrvatskoj. Bili smo tu prije SP-a, prije engleske i Walesa tako da je s te strane sve uredu.

Prva utakmica bila je prava vatrena rapsodija, a teško da će se i sutra sve tako dobro posložiti. No, tko zna - Slovacima je ova utakmica biti ili ne biti, a nama je za prolaz dovoljan i bod.

- Oni ne mogu izvući ništa dobrog iz one utakmice. U sredini terena moraju biti puno agresivniji i bliže igraču, mi smo se pripremali na to što bi mi napravili u toj situaciji. Ostat će formacija koju Hrvatska uvijek igra, guramo svoj način i trend. Pripremili smo se ako bude potrebno ganjati rezultat, ali mislim da nema potrebe da se prilagođavamo bilo kome jer smo mi viceprvaci svijeta i favoriti. Nećemo sad sjesti i plakati za igračima kojih nema, igramo s igračima koje imamo i oni imaju kvalitetu. I što god da bude, odgovornost je na meni, a ne na njima - zaključio je izbornik Dalić i preuzeo odgovornost za sutrašnji rezultat.