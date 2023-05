Evo gdje gledati Partizan i Real: Očekuje se spektakl u Beogradu

Partizan danas dočekuje Real Madrid u sklopu treće utakmice četvrtfinala Eurolige. Beogradski sastav ima prednost od 2-0 i današnja utakmica u Beogradu može biti posljednja u seriji.

Partizan je na korak do plasmana na Final Four, a Real je u jako teškoj situaciji. Utakmica je dodatno dobila na popularnosti nakon nezapamćenog incidenta koji se dogodio prošli tjedan u Madridu. Nakon jednog nepotrebnog prekršaja koji je napravio Sergio Llull, došlo je do velike tučnjave među igračima.

Najgore je prošao Dante Exum kojeg je Guerschon Yabusele hrvačkim zahvatom prikucao u pod. Euroliga je kaznila obje momčadi, a iako su igrači Reala ti koji su napravili više nereda na utakmici, ostaje dojam kako je gore u ovoj situaciji prošao Partizan.

Euroliga je oba kluba kaznila s po 50 tisuća eura, a Realov centar Yabusele suspendiran je na pet utakmica. Jednu utakmicu zabrane dobio je njegov suigrač Gabriel Deck. Partizanov kapetan Punter suspendiran je na dvije utakmice, dok partizanov Mathias Lessort propušta jednu utakmicu.

Foto: Screenshot/Sportklub

Ogromne mjere osiguranja

Navijači Partizana spremaju pravi pakao igračima Real Madrida. Real je zbog sigurnosti svojih igrača tražio nikad viđene mjere osiguranja. Španjolci, navodno, zahtijevaju prijevoz autobusom s aerodroma do hotela bez prolaska kroz terminale i ikakvog zaustavljanja kako bi se izbjegao kontakt s navijačima Partizana. Također, traže i pojačanju policijsku pratnju tijekom cijelog boravka u Beogradu, kao i oko svoje klupe tijekom samih utakmica.

Po Beogradu su obješene poruke u kojima se prijeti igračima Reala, a posebno su na zub uzeti Džanan Musa i Gabriel Deck.

Trener Partizana i jedan od najboljih europskih trenera, drugu utakmicu najavio je na sljedeći način:

- Što bih ja volio? Da već od ovog trenutka naši navijači, koji će sigurno ispuniti arenu, shvate da je to dio sporta, da su igrači poslije utakmice pričali međusobno i da treba na ovome završiti - kazao je pa zaključio:

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

- Mi smo ovdje i u regularnom dijelu naišli na fenomenalno gostoprimstvo. Mislim da trebamo tako uzvratiti u Beogradu i da se priča samo o košarci.

Utakmica koju čeka cijela košarkaška Europa počinje u 20:30, a možete je gledati na kanalu Sportkluba.

