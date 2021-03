Hrvatsku nogometnu reprezentaciju nakon ispita protiv Slovenije (0-1) i Cipra (1-0) čeka utakmica protiv Malte na Rujevici.

Slovenci su nas pobijedili u Stožicama i pokazali sve nedostatke 'vatrenih' koji dojam nisu uspjeli popraviti niti protiv Cipra kada praktički cijelu utakmicu nisu stvorili pravu šansu, a jedan odbijanac je, nasreću, pronašao glavu Marija Pašalića koji je donio prve bodove u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine.

Iako na papiru daleko najslabija momčad naše grupe, Maltežani su pokazali da znaju i mogu. Na domaćem terenu Rusi nisu mogli računati na sigurno pobjedu sve do 90. minute kada je Sobolev zabio za 3-1, dok su u Slovačkoj odigrali još bolje. Na poluvremenu su vodili 2-0 da bi Slovaci golovima glavom nekako izjednačili, ali do kraja utakmice nisu uspjeli do potpunog preokreta.

Iako će izbornik Zlatko Dalić protiv Malte dati priliku nekima koji su manje igrali, tu utakmicu moramo pobijediti i izbjeći blamažu.

A 'vatreni' su u prve dvije utakmice ostali 'dužni' hrvatskoj nogometnoj javnost pa evo im prave prilike.

Vrijednost hrvatske reprezentacije po Transfermarktu je 348 milijuna eura naspram 6 milijuna eura koliko vrijede Ciprani.

Hrvatska i Malta odigrali su ukupno 8 međusobnih utakmica (šest u kvalifikacijama za Euro i dvije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo), a Maltežani su jedini bod 2005. kada je 'vatrene' u prednost doveo Niko Kranjčar u 19. minuti, a Stephen Wellmann nas je tada šokirao golom u 74.

Evo gdje gledati utakmicu:

Hrvatska - Malta (NovaTV, 20.45 sati)