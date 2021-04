Neke će zagrebačke ulice biti zatvorene jer će njima juriti 'oktanski cirkus'! U jutarnjim su satima vozači odvozili 'Shakedown Medvedgrad' kao posljednji službeni trening prije ceremonijalnog otvorenja u 18.50.

- Bit će to vrlo izazovan vikend. Naravno, trudim se biti vrlo čvrst i dobiti još više samopouzdanja. Ali bit će škakljivo. Trudim se dobiti na samopouzdanju tijekom cijelog vikenda i pokušavam naučiti puno stvari na ovom škakljivom reliju - prokomentirao je jedan od vozača, Takamoto Katsuta.

Sjajne slike iz Hrvatske u sljedećih će nekoliko dana obići svijet, a da stanje s korona virusom trenutno nije kakvo je, zasigurno bi mnogo više gledatelja pratilo utrku na mjestu događaja. Inače, četverodnevno druženje protezat će se kroz čak četiri županije, a u Hrvatskoj će svaki vozač trebati odvoziti 1279,87 kilometara.

No sve je to i više nego zanimljivo i prvi put će najbolji svjetski vozači relija voziti po hrvatskim cestama. Također, automobili na utrci vrijede od 700.000 eura pa do dva milijuna eura, koliko su oni najkvalitetniji i najbolji.

Svečano otvorenje je večeras u 18.50, a prijenos je na HRT-u, Arena Sportu i programu WRC+.