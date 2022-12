Evo gdje i kad se igra finale Svjetskog prvenstva: Messi za povijest protiv moćnih Francuza

Tog 15. srpnja 2018. godine Hrvatska je stadionu Lužniki u Moskvi istrčala na teren u svojem premijernog nastupu u finalu Svjetskog prvenstva. Bila je to čudesna priča, Hrvatsku je malo tko vidio dalje od osmine finala, eventualno u četvrtfinalu, bahati Englezi su nas unaprijed otpisali u polufinalu...

POGLEDAJTE VIDEO:

Ali došli smo do finala. Do dvoboja s Francuzima koji su nam godinama, slobodno možemo reći, nabijali komplekse u raznim timskim sportovima. Bila je to bitka Davida i Golijata, većina svijeta bila je uz 'vatrene', ali... Došli smo na korak do trofeja, no nismo ga podignuli.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Stadion u Moskvi, mi koji smo imali taj privilegij biti na finalu, napustili smo tužni i frustrirani ponajviše sucem Pitanom. Onu ruku Perišića nikako mu nismo mogli oprostiti. I pokisli. I nebo je plakalo, da parafraziramo Mišu.

No vrijeme nije, iako neki kažu da hoće, iscijelilo te rane. Svijet je bio u šoku, većina je smatrala kako je Hrvatska teško oštećena, kako se 'malima' nikad neće dozvoliti da 'uzmu' taj trofej.

Prošle su od toga četiri i pol godine, Hrvatska je opet stigla na najveći svjetski turnir i priča je opet dosta slična... Rušili smo protivnike redom, pao je i veliki Brazil, ali naišli smo na nepremostivu prepreku. Argentina je, kao i Francuska 2018. godine, slažemo se valjda svi, zasluženo pobijedila.

Ali te pobjede imaju svoje 'mrlje'. Tamo 2018. godine to je bio Pitana, ove 2022. to je Orsato. Kad vam jedna golmanska veličina poput Ikera Casillasa kaže da onaj sudar Livakovića i Alvareza nije imao veze s penalom, onda to valjda nešto vrijedi...

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Ne možemo prežaliti što sudac nije bar otišao do VAR monitora provjeriti svoju odluku. Možda bi tad vidio ono što puno ljudi u svijetu vidi... A i ne bi puno izgubio, naviknuli smo na produžetke od deset plus minuta. Ali nije otišao. VAR soba, u kojoj je bio isti sudac kao na finalu 2018. godine, Talijan Massimiliano Irrati, nije reagirala...

Uglavnom, Messi opet, nakon razočaranja 2014. godine i poraza od Njemačke, ima priliku osvojiti jedini trofej koji mu nedostaje. I naslijediti velikog Diega Armanda Maradonu.

Da bi to postigao, morat će srušiti aktualne svjetske prvake, moćnu Francusku. Oni su, teže od očekivanog, pobijedili jako dobri Maroko.

Suigrači iz PSG-a, Mbappé protiv Messija za titulu prvaka svijeta, Neymara smo mi poslali doma...

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Utakmica je na rasporedu u nedjelju 18. prosinca od 16 sati, lokacija: stadion Lusail, isti onaj na kojem nas je Argentina pobijedila u polufinalu...

Podsjećamo, Hrvatska će dvoboj za 3. mjesto protiv Maroka, reprizu 1. kola SP-a, odigrati dan ranije, u subotu 17. prosinca s početkom od 16 sati. Ta utakmica igrat će se na stadionu Al Rayyan.

Najčitaniji članci