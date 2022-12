Kustić: Ovo je čudesno, pa u pet godina ovakve sjajne rezultate imamo samo Francuska i mi!

Predsjednik saveza Marijan Kustić od prvog dana je s Vatrenima. Tu je za svaku sitnicu, bilo što treba igračima ili stožeru, Kustić rješava. S igračima je dijelio slavlje, sada dijeli i tugu. Iako, nije vrijeme za tugu. Igračima je teško, vjerovali su u finale...

- Bit će sve dobro - rekao je Kustić.

Naravno, svi vjerujemo da će biti dobro. Jer, ruku na srce, da nam je netko uoči Svjetskog prvenstva ponudio polufinale, borbu za treće mjesto, pa tko ne bi prihvatio.

- Našim igračima i stožeru možemo samo skinuti kapu na nevjerojatnom uspjehu koji su ostvarili do sada na Svjetskom prvenstvu. Ovo je čudesan rezultat, Hrvatska je u proteklih pet godina sami svjetski vrh - osim Francuske, nitko nema takve rezultate poput nas. To je impresivno dostignuće i zasluge idu svima, od igrača i izbornika Dalića sa stožerom do svih ljudi u Savezu, u klubovima i cijeloj nogometnoj obitelji - rekao je Kustić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Jutro je pametnije od večeri, tako da vrlo dobro zna kako se gleda na poraz dan poslije utakmice.

- Uvjeren sam da ćemo nakon prospavane noći ostaviti Argentinu iza nas te se okrenuti prema onome što nas čeka u subotu. Pred nama je povijesna prilika da osvojimo još jednu medalju za našu malu, ali ponosnu zemlju. Zahvaljujem cijeloj momčadi koja na ovakav veličanstven način predstavlja Hrvatsku kao strastvenu, karakternu i talentiranu zemlju, kao i svim navijačima koji nas u Dohi i u svojim domovima maksimalno podržavaju - rekao je Kustić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

I stoga, dečki, glavu gore, za nas ste heroji. I jedna večer to sigurno neće promijeniti.

