Odradio je trening, sve je bilo u redu, ali naravno da je viroza na njemu malo ostavila traga. Međutim, ne sumnjam da će Luka biti OK i ako sve bude kako treba, on će početi utakmicu protiv Malte, prokomentirao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić o stanju kapetana Luke Modrića (36) prije dvije posljednje kvalifikacijske utakmice za nadolazeće Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru.

'Vatreni' će tako gostovati na Malti prije, svi se nadamo, odlučujuće utakmice za direktni plasman na SP protiv Rusije u Splitu, dok će njihovi mlađi kolege igrati u Puli protiv Estonije. Izabranici Igora Bišćana igraju protiv najlošije momčadi u kvalifikacijskoj skupini za Europsko prvenstvo i sve osim pobjede bio bi šok.

- Protiv Estonije smo apsolutni favoriti i računam na tri boda. Oni su tvrdi, pristojno su organizirani i imaju natjecateljski element, ne predaju se bez obzira na rezultat. U dosadašnjim utakmicama nisu djelovali razbijeno i od prve do zadnje minute igraju slično. Doduše, nisu zabili još niti jedan gol jer su limitirani u kreaciji i tehnici, ali što se tiče fizičke spreme, taktike i discipline dovoljno su ozbiljni - rekao je izbornik mladih 'vatrenih' pa objasnio kako ih nakon toga čeka utakmica protiv Austrije koja će biti u potpunosti drugačija jer oni više nemaju pravo na kiks.

A pravo na kiks nemaju ni izabranici Zlatka Dalića na Malti jer im pobjeda donosi mogućnost odlučivanja o direktnom putniku u Katar protiv Rusa na Poljudu. Naravno, Rusija kod kuće igra protiv Cipra i pretpostavlja se da bi obje reprezentacije trebale slaviti prije posljednje utakmice kvalifikacija.

- Bilo bi lijepo utakmicu otvoriti ranim golom, ali najbitnije je da ne uđemo u nervozu ako se to i ne dogodi. U Rijeci smo imali više od sat vremena borbe, Maltežani su dugo držali nulu, Cipar također, cijelo poluvrijeme. Dakle, ni u kom slučaju ne smijemo ući u nervozu i paniku ako ne damo gol na vrijeme. To sam rekao igračima, moramo biti hrabri, a pritom mislim da moramo prebroditi sva iskušenja s kojima se eventualno susretnemo. Bilo bi lijepo kada bismo što prije osigurali tri boda pa da možemo i odmoriti neke igrače, ali ne razmišljam na takav način. Moramo u utakmicu ući muški. Malta više od Cipra teži nadigravanju, to je njihov stil igre, ali na nama je da spriječimo njihove šablone, izlaske kroz pas igru - kaže izbornik.

U sastavu reprezentacije mogle bi se dogoditi neke promjene, a publiku posebno zanima ona na poziciji - golmana. Hoće li to biti Dominik Livaković ili Ivo Grbić?

- Golmani? Još ćemo vidjeti. Livaković nije izgubio poziciju i naše povjerenje. U ovom trenutku gledamo tko je u najboljoj formi i nitko tko sutra neće igrati nije izgubio svoju poziciju u momčadi. Međutim, gledamo formu i stanje igrača, igrat će oni koji su u ovom trenutku najbolji i najspremniji - zaključio je Dalić.

Utakmica mladih 'vatrenih' protiv Estonije započinje u 18 sati u Puli, a prijenos kreće deset minuta ranije na HNTV-u. Utakmica na Malti započinje u 20 sati i 45 minuta, a emisija u programu Nove TV kreće od 20 sati.