Znamo da nas dvije pobjede dijele od Svjetskog prvenstva u Kataru, a naše su misli, pritom, usredotočene na Maltu. To je protivnik kojeg maksimalno uvažavamo, ali naravno da smo favoriti u toj utakmici jer smo kvalitetniji u svakom segmentu igre. To, međutim, moramo pokazati na terenu i odigrati dobru i ozbiljnu utakmicu. Moramo biti strpljivi, bitna su samo tri boda, kako do njih doći manje je važno. Dakle, najprije Malta i tek onda možemo početi razmišljati o Rusiji, započeo je prije utakmice koja se igra u četvrtak protiv Malte izbornik hrvatske nogometne reprezentacija Zlatko Dalić.

U posljednji je čas s 'vatrenima' na put poveo Brunu Petkovića i Lovru Majera, a neki vuku probleme s ozljedama iz klubova pa je još pitanje hoće li moći zaigrati.

- Jučer su trojica igrača preskočila trening s ostatkom momčadi, individualno su radili Brekalo, Livaja i Sučić. Vidjet ćemo njihovo stanje, na Maltu smo poveli 27 igrača baš zbog tih stvari, ozljeda, testova na koronavirus, ništa nismo htjeli prepustiti slučaju. Protiv Malte nam u prvom redu trebaju ofenzivni igrači i u tom smjeru ćemo postaviti igru i odrediti igrače koji će biti na klupi. Dakle, u ovom trenutku nema osobnih interesa, bitan je jedino interes hrvatske reprezentacije i plasman na Svjetsko prvenstvo.

Jedno od temeljnih pitanja je i ono o kapetanu Luki Modriću (36) koji je imao problema s virozom pa nije igrao za Real Madrid.

- Odradio je trening, sve je bilo u redu, ali naravno da je viroza na njemu malo ostavila traga. Međutim, ne sumnjam da će Luka biti OK i ako sve bude kako treba, on će početi utakmicu protiv Malte.

Malta je sigurno daleko od kvalitete naše reprezentacije, ali neki je put teško igrati takve utakmice. A sad će igračima 'nad glavom' biti imperativ pobjede kako bi se u Splitu protiv Rusije odlučivalo o direktnom prolasku na nadolazeći SP.

- Bilo bi lijepo utakmicu otvoriti ranim golom, ali najbitnije je da ne uđemo u nervozu ako se to i ne dogodi. U Rijeci smo imali više od sat vremena borbe, Maltežani su dugo držali nulu, Cipar također, cijelo poluvrijeme. Dakle, ni u kom slučaju ne smijemo ući u nervozu i paniku ako ne damo gol na vrijeme. To sam rekao igračima, moramo biti hrabri, a pritom mislim da moramo prebroditi sva iskušenja s kojima se eventualno susretnemo. Bilo bi lijepo kada bismo što prije osigurali tri boda pa da možemo i odmoriti neke igrače, ali ne razmišljam na takav način. Moramo u utakmicu ući muški. Malta više od Cipra teži nadigravanju, to je njihov stil igre, ali na nama je da spriječimo njihove šablone, izlaske kroz pas igru - kaže izbornik.

Kako tvrdi Zlatko Dalić, igračima nije potrebna posebna psihološka priprema prije nadolazeće utakmice protiv Malte.

- Ako pogledamo naših zadnjih pet utakmica, energija je zaista na visokoj razini. Među nama je puno mladih igrača, koji su željni i motivirani. Dakle, ne treba veći motiv od Svjetskog prvenstva, od odlaska u Katar. To je jedno, a s druge strane, znaš ako pobijediš Maltu da te čeka ispunjeni Poljud i atmosfera koja se događa možda jednom u životu. To mora biti najveći motiv našim igračima. O tome moramo razmišljati, ali ne smijemo upasti u zamku pritiska i da se zbog toga pogubimo - jasan je Dalić koji je zaključio s 'gorućim pitanjem' u hrvatskoj javnosti:

- Golmani? Još ćemo vidjeti. Livaković nije izgubio poziciju i naše povjerenje. U ovom trenutku gledamo tko je u najboljoj formi i nitko tko sutra neće igrati nije izgubio svoju poziciju u momčadi. Međutim, gledamo formu i stanje igrača, igrat će oni koji su u ovom trenutku najbolji i najspremniji - zaključio je.

Utakmica između Malte i Hrvatske igra se u četvrtak, 11. studenog, s početkom u 20 sati i 45 minuta na Nacionalnom stadionu u Ta'Qaliju.