Pred nama su prvi susreti osmine finala Europske lige, a Uefa je podijelila osam utakmica u dva termina. Prve četiri utakmice se igraju od 18.55, a druge od 21 sat.

Dinamo gostuje u Londonu kod Tottenhama, a Zoran Mamić, nažalost neće moći računati na Gvardiola i Iranca Moharramija. Poziciju lijevog beka bi trebao 'pokrpati' Marin Leovac, dok će na desnoj strani 'ordinirati' odlični Makedonac Stefan Ristovski. Mamić je najavio da njegova momčad ide u Englesku uživati, dok su igrači bili puno 'nabrijaniji' pa je Majer najavio i pobjedu protiv snažne engleske momčadi.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo u Londonu

Prema pisanju pojedenih engleskih medija, Tottenham neće igrati u punom sastavu budući da tri dana kasnije igraju gradski derbi s Arsenalom, no tko zna. Mourinho voli iznenaditi, nije mu bez razloga nadimak "Special One". Zagrebačka momčad dosad je odigrala tek jednu službenu utakmicu s Tottenhamom, a ona datira iz 2008. kada je engleska momčad kod kuće slavila 4-0.

Uh, kako je to bilo davno. Modrić je tek došao u Tottenham, igrao je i Bale, a za Dinamo je još tada nastupao Mario Mandžukić, Boško Balaban, Ivica Vrdoljak... Dinamu je presudio Darren Bent hat trickom, a u strijelce se upisao i Huddlestone.

Manchester United - Milan

Vjerojatno najuzbudljiviji okršaj gledat ćemo u Manchesteru gdje će snage odmjeriti United i Milan. Do prije nekoliko godina ovo bi bila utakmice eliminacijske faze Lige prvaka, ali eto, vremena se mijenjaju. OK, možda to i nije realno stanje budući da su obje momčadi ove sezone u samom vrhu domaćih prvenstava, ali protekle godine nisu bile bajne ni za jednu od ove dviju momčadi. Nažalost, na terenu zbog neće biti hrvatskog dvojca Rebić-Mandžukić, a otpao je Ibrahimović

Roma - Šahtar

Slična priča kao i kod Uniteda i Milana. Doduše, Roma i Šahtar nikada nisu bili i teško da će ikad biti imena poput spomenutih momčadi, ali i ove momčadi nikada se nisu našle izvan Lige prvaka. Odigrali su ukupno šest utakmica, a nijedna nije završila remijem. A statistika je na strani ukrajinske momčadi, pobijedili su Rimljane četiri puta. Posljednju međusobnu utakmicu su odigrali 2018., a Roma je slavila 1-0 i izborila četvrtinu finala Lige prvaka budući da su u gostima izgubili 2-1.

Ajax - Young Boys

Nizozemskoj i švicarskoj momčadi ovo će biti prvi međusobni ogled u povijesti, a sudeći po formi obje momčadi čeka nas uzbudljiva utakmica prepuna golova. Ovo će također biti i susret dviju neporaženih momčadi u 2021. godini, a budući da je skoro polovica ožujka to je impresivan podatak. Hoće li jedna od momčadi upisati prvi ovogodišnji poraz ili će obje produžiti svoj niz bez poraza tek nam ostaje vidjeti.

Olympiacos - Arsenal

Evo još jednog ogleda kojeg smo u prošlosti navikli gledati u Ligi prvaka. Ove dvije momčadi kao da imaju privlačnu silu budući da su od 2009. odigrali čak 10 međusobnih europskih utakmica. I dok su prvih osam igrane u Ligi prvaka, posljednje dvije odigrali su Europskoj ligi, i to prošle sezone. Našli su se u šesnaestini finala, a Olympiacos je neočekivano izborio prolaz nakon produžetaka, a u sljedećem kolu su ispali od Wolvesa, koji su ipak uspjeli obraniti englesku čast.

Slavia Prag - Rangers

Uz Granada-Molde vjerojatno najslabiji par osmine finala Europske lige. No, ne dajmo se zavarati. Ni ove dvije momčadi nisu gubile u novoj godini, a ovo će im biti prvi međusobni susret. Rangersi su na krilima našeg Borne Barišića izbacili bivši klub Ivana Leke, Antwerp, dok je Molde napravio senzaciju dana i izbacio favorizirani Hoffenheim. Nikola Katić zbog ozljede neće konkurirati za utakmicu.

Gdje gledati osminu finala Europske lige?

od 18.55:

od 21 sat: