To je jedna momčad koja je 30 puta bila bugarski prvak. Odjednom je postala inferiorna u odnosu na Osijek koji nikad nije bio prvak Hrvatske. Ljudi iz svog neznanja podcjenjuju protivnike. To je u našoj naravi, to je u našem mentalitetu. Ja sam rekao da smo mi svjetski prvaci u tome. Nema argumenta za podcijeniti jednu ekipu kao što je CSKA, jasan je bio Nenad Bjelica u najavi uzvratne utakmice pretkola Konferencijske lige protiv bugarskog kluba koji na gradski vrt stiže s osjetnom prednosti (4-2).

Bila je to, bar tako kaže stručni stožer, najgora utakmica Osijeka otkad je Bjelica stigao u klub. No, srećom se igraju dvije utakmice pa Osječani imaju priliku za 'popravni ispit' na domaćem terenu.

- Teško je meni kao treneru držati taj balans među navijačima i medijima i da oni dođu na utakmicu i da znaju da je ta ekipa odlična. Na dan utakmice izađe da smo debeli favoriti i to sve utječe na psihu igrača. Dobili smo dobar šamar tamo. Valjda je svima jasno, pa i vama medijima, da se tu radi o izvrsnoj ekipi - poručio je Bjelica.

S druge pak strane Riječani čekaju škotski Hibernian, momčad protiv koje su pokazali da mogu igrati, a sad će na domaćem terenu imati i pomoć svojih navijača.

- Dobri smo, dobro mi je stanje u momčadi. Analizirali smo pogreške iz Škotske i ispravljali ih kroz trening, nemamo izostanaka, gledamo samo prema prolasku u play off i ja utakmicu jedva čekam... S optimizmom - započinje trener Rijeke Tomić.

Oko podneva dan prije utakmice prodano je 4.000 ulaznica, uz sve Covid-restrikcije. Zapadna blagajna u srijedu je otvorena od 16-21 sata, na dan utakmice istočna od 18, a zapadna od 18 sati. I sve je spremno za - prolaz!

- Da se razumijemo, Škoti su kvalitetna momčad, brza i dinamična, napadački opasna i skakački moćna, ali ima i Rijeka svojih aduta. Posebno uz: podršku naših navijača! Moramo biti pravi.

Utakmica Rijeke i Hiberniana započinje u 20 sati na Rujevici, dok Osijek i CSKA Sofia igraju na Gradskom vrtu od 21:15 uz prijenos na HNTV-u. Emisija počinje pola sata prije prve utakmice.