Real Madrid juri prema naslovu La Lige i lovi trofeje u ostalim natjecanjima, a od Barcelone je ostalo samo ime. Nema više Cristiana Ronalda i Lea Messija, ali El Clasico je i dalje jedan od najgledanijih sportskih događaja. Tako će biti i večeras, ne sumnjamo.

Momčad Carla Ancelottija je u listopadu prošle godine slavila u prvom ovosezonskom El Clasicu (2-1), a večeras od 20 sati slijedi čin drugi. I to u polufinalu Superkupa. U Saudijskoj Arabiji.

Pomalo neobično, ali La Liga je prije tri godine pronašla način kako još malo podebljati račun. Superkup je u Španjolskoj prije bio tradicionalni dvoboj između osvajača prvenstva i osvajača Kupa, no čelnici lige su Super kup odlučili prebaciti u Saudijsku Arabiju pod izlikom popularizacije nogometa na tome području. (Čitaj, još novca).

Promijenio se i format pa ovo natjecanje, uz osvajača Kupa (Barcelona) i prvaka Španjolske (Atletico Madrid), igraju finalist Kupa Kralja (Athletic Bilbao) i doprvak La Lige (Real Madrid). A ples kuglica nam je već u prvom polufinalu pripremio spektakularni dvoboj između Reala i Barce.

Dva velikana velike povijesti, ali u potpunosti drugačije sadašnjosti. Real Madrid proživljava novu renesansu pod vodstvom Carla Ancelottija. Uz dirigentsku palicu čudesnog Luke Modrića, dodajte golove neuništivog Karima Benzeme, mladost i energiju Viniciusa i Asensija. I dobijete ovo. Stroj koji melje sve pred sobom.

Real u prvenstvu drži prvo mjesto s pet bodova više od Seville i kako trenutno igra, bilo bi ogromno iznenađenje da ne pospremi 35. titulu prvaka u trofejne vitrine. Uz to, klub se bori i za trofej u Kupu te u Ligi prvaka gdje ga čeka PSG u osmini finala.

Ipak, nije sve tako bajno i na Santiago Bernabeu. Kraljevski klub je na mišiće izbacio trećeligaša Alcoyano iz Kupa (3-1), a godinu je otvorio porazom od Getafea. Bez obzira na to, Madriđani su veliki favoriti u ovome susretu. Uz svo poštovanje prema katalonskom divu, sve osim pobjede Reala bilo bi veliko iznenađenje. Koeficijent na pobjedu Reala je 1.90, na Barcu 4, a na neriješeno 3.50. Ipak, ovo je Superkup. Igra se jedna utakmica i razlika od 17 bodova u prvenstvu između ove dvije momčadi baš ništa ne znači. Ancelotti za ovaj susret neće moći računati na Balea i Diaza.

S druge strane, naslov u Superkupu bi Barceloni donio prijeko potrebnu injekciju samopouzdanja i barem malo ublažio katarzu kroz koju prolazi španjolski velikan.

Od kluba koji se borio za tripletu, Barca je došla do razine kada joj je glavni cilj plasman u Ligu prvaka. Xavi je došao kako bi izbavio svoj voljeni klub iz crne rupe u koju ga je zatrpao Ronald Koeman, no takvo nešto ne ide preko noći. To je proces koji će čelnici kluba morati istrpjeti.

Financijski kolaps bacio je Barcelonu na koljena. Klub je dužan preko milijardu eura, Josep Bartomeu opustošio je blagajnu pa pobjegao glavom bez obzira. A uz to je stigao i odlazak Lea Messija. Nešto što je klubu zadalo još bolniji udarac. Novca za pojačanja nema pa se Blaugrana silom prilika morala osloniti na igrače iz svog pogona. I tu itekako ima potencijala. Riječ je o velikim talentima koji bi u budućnosti mogli nositi Barcelonu. Ali, kažemo, u budućnosti. Za to još nisu spremni pa su takvi i rezultati.

Barcelona je u La Ligi na šestom mjestu, a od Lige prvaka se oprostila u grupnoj fazi i put će nastaviti u Europskoj ligi. I to prvi put nakon 21 godine. To dovoljno govori o kakvom mučnom putu je riječ. Priliku za trofej imat će i u Kupu gdje su se probili do osmine finala.

Koliko god sve to zvučalo kritično, Xavi je ipak uspio podignuti momčad. U posljednjih pet utakmica su triput slavili i dvaput remizirali. Što je veliki napredak u odnosu na katastrofalne rezultate početkom sezone.

Hoće li nešto bolje igre u posljednje vrijeme biti dovoljan okidač za pobjedu protiv Reala, teško je reći. No, igra se jedna utakmica i sve je moguće. Iako je riječ o Superkupu, u ovome trenutku osvajanje ovog trofeja je za Barcu ravno osvajanju Lige prvaka. U takvom nečemu sigurno neće sudjelovati Sergi Roberto, Demir, Eric Garcia i Martin Braithwaite koji su ozlijeđeni.

Susret se igra na King Fahd stadionu u Rijadu, a počinje od 20 sati. Prijenos je na Sport Klubu 1. U drugom polufinalu u četvrtak sastaju se Atletico Madrid i Athletic Bilbao. Finale je na rasporedu 16. siječnja.