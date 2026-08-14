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Evo kad će se Hajduk i Rijeka boriti za Konferencijsku ligu

Piše Ivan Kužela,
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Evo kad će se Hajduk i Rijeka boriti za Konferencijsku ligu
Foto: Ivana Ivanović/Goran Kovačić/Pixsell
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Hajduk i Rijeka kreću u europsku nokaut fazu: Splićani na Poljudu dočekuju Rakow, a Riječane čeka vruće gostovanje kod Midtjyllanda. Ulog je ogroman, ligaška faza Konferencijske lige je na dohvat ruke

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Hajduk i Rijeka 20. kolovoza kreću u posljednju bitku za plasman u ligašku fazu Konferencijske lige. Splićani će pred svojim navijačima ugostiti poljski Rakow, dok Riječane čeka gostovanje u Danskoj kod Midtjyllanda. Cijeli raspored i sve ekipe koje su još u kvalifikacijskom ciklusu možete pogledati na službenoj stranici Uefe.

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Foto: Instagram

Za Hajduk je Poljud na rasporedu u četvrtak od 21 sat. Bijeli će tjedan dana poslije, 27. kolovoza, igrati uzvrat u Częstochowi, a taj susret počinje u 19 sati. Dakle, odluka o putniku u ligašku fazu past će u Poljskoj.

Split: Susret Hajduka i Žalgirisa u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu
Split: Susret Hajduka i Žalgirisa u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Rijeka će, pak, svoju prvu utakmicu odraditi na gostujućem terenu. U Danskoj će protiv Midtjyllanda igrati 20. kolovoza od 19 sati, dok će se uzvrat na Rujevici igrati 27. kolovoza u 20.45. Riječani će tako imati priliku pred domaćom publikom zaključiti ovaj dvoboj.

Rijeka: Rijeka i Rudeš sastali se u prvom kolu SuperSport HNL-a
Rijeka: Rijeka i Rudeš sastali se u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Oba hrvatska kluba sada su na samo dva koraka od europske jeseni. Prođu li play-off, osigurat će mjesto u ligaškoj fazi Konferencijske lige, što bi za hrvatski nogomet značilo još najmanje šest europskih utakmica za svakog predstavnika.

Od hrvatskih predstavnika u Europi je još Dinamo. Zagrepčani doigravanje za Ligu prvaka igraju protiv norveškog Vikinga; prvi susret igra se 18. kolovoza na Maksimiru u 21 sat, a uzvrat je 26. kolovoza u 21 sat u Stavangeru.

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