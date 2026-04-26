Evo kada Dinamo kreće u pohod na Ligu prvaka i tko mu prijeti

Remijem Rijeke i Hajduka (0-0) Dinamo je postao prvak Hrvatske i osigurao kvalifikacije za Ligu prvaka iduće sezone. "Modri" će vrlo rano krenuti u novu sezonu.

Dinamo će u novi europski pohod krenuti iz drugog pretkola Lige prvaka, a ždrijeb za tu fazu natjecanja je 17. lipnja, dok se prve utakmice igraju 22. i 23. istog mjeseca.

Već su poznati neki mogući protivnici Dinama, to bi mogli biti švicarski prvak Thun ili švedski prvak Mjallby. Moguć je i dvoboj s prvakom BiH Borcem iz Banje Luke, ali još je moguće da Banjalučani postanu nositelji u drugom pretkolu, ovisno o raspletu drugih prvenstava. U tom bi slučaju izbjegli Dinamo koji će biti nositelj.

Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Što se tiče daljnjih faza kvalifikacija za LP, treća pretkola igraju se 4. i 5. kolovoza, odnosno 11. i 12. istog mjeseca, a playoff je na rasporedu 18. i 19., odnosno 25. i 26. kolovoza.

Iako je playoff daleko, zasad je sigurno da će tamo od nenositelja biti norveški prvak Viking Stavanger. Ostale moguće suparnike Dinamo će doznati po završetku ostalih prvenstava, ali dakako i raspletu samih kvalifikacija.

Ako "modri" ispadnu u drugom pretkolu Lige prvaka, igrat će treće pretkolo kvalifikacija za Europsku ligu. Ako prođu drugo pretkolo, osigurali su najmanje nastup u Konferencijskoj ligi, a ako prođu i treće pretkolo bit će najmanje u ligaškoj fazi Europske lige.