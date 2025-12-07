Evo kako doći do karata za SP i koliko će vas 'vatreni' stajati

Hrvatska je u skupini L predstojećeg Svjetskog prvenstva koji će se održati u Meksiku, SAD-u i Kanadi. Karte za utakmice mogle su se do sad kupiti kroz prva dva kruga ždrijeba koja su završena i u sklopu kojih je prodano oko dva milijuna ulaznica. Najviše ulaznica nasumičnim odabirom dobili su navijači zemalja domaćina.

Foto: STEPHANIE SCARBROUGH

Hrvatske navijače najviše zanima skorašnji treći krug prodaje koji će još jednim nasumičnim ždrijebom odabrati nove vlasnike karata. Prijava za kupnju ulaznica može se izvršiti od 11. prosinca do 13. siječnja, ali samo nasumično odabrani dobitnici kroz 'Random Selection Draw' imat će priliku dobiti ulaznice. Prijaviti se možete na više utakmica i u prijavi pišete koliko ulaznica tražite za navedeni susret.

Tri su moguća ishoda spomenutog izvlačenja. Prvi je da dobijete sve ulaznice za koje ste se prijavili, drugi je manje uspješan u kojem možete dobiti karte za neke susrete i on vrijedi samo za navijače koji su se prijavili na više utakmica i treći u kojem ostajete bez ulaznica, odnosno 'praznih ruku'.

Foto: DAN MULLAN

Prijava za veći broj utakmica ne smanjuje šanse za dobivanje ulaznica jer se svaki zahtjev obrađuje zasebno, a rezultate cijelog procesa Fifa će svim prijavljenima povratno javiti tijekom veljače. Vrlo važna informacija je da, ako dobijete neke od prijavljenih ulaznica, novac će vam se automatski skinuti s računa.

Cijene ulaznica za svaki susret ovisit će o potražnji navijača, ali okvirno gledano iznosit će od 60 do 805 dolara, ovisno na koji sektor stadiona ciljate. Cijene u drugom porasle su oko 25 posto u odnosu na prvi, što znači da će vrlo vjerojatno biti veće i u predstojećem trećem krugu.

Foto: Jeenah Moon

Svi oni koji ne uspiju doći do ulaznica u trećoj fazi priliku će imati na proljeće kad stupa četvrti krug prodaje u kojem više neće biti nasumičnog izvlačenja, već će mali broj preostalih ulaznica biti prodavan po principu 'najbržeg prsta'. HNS, nevezano uz pretohodno spoemnuta četiri kruga, ima pravo podijeliti određeni broj ulaznica, ali još nije određeno kako i kada će se podjela preostalih ulaznica odviti. Svaki nogometni savez čija reprezenetacija sudjeluje na SP ima pravo na osam posto ulaznica od ukupnog kapaciteta stadiona.

Protiv Engleske Hrvatska igra prvu utakmicu 17. lipnja od 22 sata po srednjoeuropskom vremenu u Dallasu. Drugu utakmicu igra protiv Paname 24. lipnja u Torontu od 1 ujutro, a posljednju u natjecanju po skupinama protiv Gane 27. lipnja od 23 sata u Philadelphiji.