Obavijesti

Sport

Komentari 3
INCIDENTI S DERBIJA

Evo kako HNS kažnjava kad Torcida prekine utakmicu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Evo kako HNS kažnjava kad Torcida prekine utakmicu...
Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hajduk je proteklog vikenda slavio u derbiju protiv Dinama (2-1), ali i ta utakmica je bila prekinuta na desetak minuta zbog bakljade pa je HNS žestoko kaznio oba kluba

Admiral

Hajduk se vratio u Europu nakon 16 godina i u spektakularnoj utakmici pobijedio Ajax u 1. kolu Konferencijske lige. No, nažalost, sramotni antisemitski i nacistički povici pripadnika Torcide i bakljada, kojom su prekinuli utakmicu na 15 minuta, zasjenili su veliku pobjedu Splićana koji će opet morati ispaštati zbog svojih navijača. Uefa je izuzetno rigorozna kada su u pitanju ovakvi prijestupi pa je poprilično jasno kako "bile" čeka žestoka kazna. 

Pokretanje videa...

Hajduk nakon Ajaxa VIDEO
Hajduk nakon Ajaxa | Video: Hajduk Digital TV

A dok nju iščekuju i strahuju od drastičnih sankcija, jedna je već stigla na poljudsku adresu. Hajduk je proteklog vikenda slavio protiv Dinama (2-1) u 9. kolu HNL-a, no ni taj susret nije prošao bez incidenata. Prekid utakmice trajao je desetak minuta zbog bakljade Bad Blue Boysa i Torcide. 

Disciplinski sudac Alan Klakočer pedantno je sve pobrojio i objavio pravorijek pet dana nakon derbija. Kaznio je Hajduk s 25.000 eura zbog "pirotehnike, rasizma i drugih oblika diskriminacije". Niti Dinamova blagajna neće ostati netaknuta, zbog identičnih prekršaja njihovih navijača, hrvatski prvak morat će platiti 11.000 eura. 

Kazna je stigla i Osijeku, koji je kažnjen s 1800 eura zbog korištenja pirotehnike njegovih navijača u porazu od Istre (3-1).

Standings provided by Sofascore

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Nakon prvog "vječnog derbija" sezone Dinamo nastavlja s nastupom u ligaškoj fazi Europske lige, a Hajduk kreće u Konferencijskoj
Hajduk - Ajax 2-1: Fanatični 'bili' pobijedili u divljoj atmosferi!
POGLEDAJTE GOLOVE

Hajduk - Ajax 2-1: Fanatični 'bili' pobijedili u divljoj atmosferi!

Nogometaši Hajduka nakon dugih 16 godina stigli su do pobjede u glavnoj fazi europskog natjecanja
VIDEO Huliganski kaos u Splitu. Organizirali sačekušu i vikali skandalozne povike u korteu
NEMIRI UOČI UTAKMICE

VIDEO Huliganski kaos u Splitu. Organizirali sačekušu i vikali skandalozne povike u korteu

Skandalozni povici u organiziranom korteu Torcide do Poljuda sablaznili su javnost. A noć prije utakmice Hajduka i Ajaxa 150 torcidaša napalo je Nizozemce. Policija je spriječila veći sukob i privela 57 ljudi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026