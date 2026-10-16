Evo kako HNS kažnjava kad Torcida prekine utakmicu...

Hajduk se vratio u Europu nakon 16 godina i u spektakularnoj utakmici pobijedio Ajax u 1. kolu Konferencijske lige. No, nažalost, sramotni antisemitski i nacistički povici pripadnika Torcide i bakljada, kojom su prekinuli utakmicu na 15 minuta, zasjenili su veliku pobjedu Splićana koji će opet morati ispaštati zbog svojih navijača. Uefa je izuzetno rigorozna kada su u pitanju ovakvi prijestupi pa je poprilično jasno kako "bile" čeka žestoka kazna.

Pokretanje videa... VIDEO Hajduk nakon Ajaxa | Video: Hajduk Digital TV

A dok nju iščekuju i strahuju od drastičnih sankcija, jedna je već stigla na poljudsku adresu. Hajduk je proteklog vikenda slavio protiv Dinama (2-1) u 9. kolu HNL-a, no ni taj susret nije prošao bez incidenata. Prekid utakmice trajao je desetak minuta zbog bakljade Bad Blue Boysa i Torcide.

Disciplinski sudac Alan Klakočer pedantno je sve pobrojio i objavio pravorijek pet dana nakon derbija. Kaznio je Hajduk s 25.000 eura zbog "pirotehnike, rasizma i drugih oblika diskriminacije". Niti Dinamova blagajna neće ostati netaknuta, zbog identičnih prekršaja njihovih navijača, hrvatski prvak morat će platiti 11.000 eura.

Kazna je stigla i Osijeku, koji je kažnjen s 1800 eura zbog korištenja pirotehnike njegovih navijača u porazu od Istre (3-1).