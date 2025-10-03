Bila je to još jedna izvanredna i superiorna predstava momčadi Marija Kovačevića koja je u nadigrala Izraelce, a u nastavku poslušajte kako ju je doživio srpski komentator
Evo kako je srpski komentator ispratio Dinamovu pobjedu u Srbiji: 'Svaka čast na ovome'
Dinamova europska bajka ide dalje! Ovaj put je mjesto demonstracije moći i sile bila Bačka Topola gdje su 'modri' pobijedili izraelski Maccabi Tel Aviv (3-1) za drugu pobjedu u Europskoj ligi i prvo mjesto na ljestvici nakon dva kola.
Pokretanje videa...
Bila je to još jedna izvanredna i superiorna predstava momčadi Marija Kovačevića koja je u nadigrala Izraelce. Ušli su malo uljuljkano u utakmicu, zaspala je obrana i primila naivan gol, ali to kao da ih je trgnulo i motiviralo da stisnu papučicu gasa i demonstriraju snagu. I u svega nekoliko minuta su preokrenuli golovima Lisice i Ljubičića, da bi potonji igrač u završnici susreta sjajnim golom zapečatio sudbinu izraelskog prvaka.
Dinamo je prvi put nakon 28 godina odigrao utakmicu na srpskom tlu. Odigrana je u specičnim okolnostima, protiv izraelskog kluba i bez navijača, ali će ovaj susret ostati 'modrima' u lijepom sjećanju jer pokazali su kako se igraju europske utakmice.
A kako svoj posao radi profesionalni komentator, pokazao je komentator Arena Sporta iz Srbije koji je zbog svog komentiranja utakmice dobio pohvale.
POGLEDAJTE GOLOVE (bez komentara):
1-0 (Abu Farhi 14')
- Dobar pas, evo šanse za Maccabi, šansa je i gol! 1-0 za domaćina, 14. minuta meča.
1-1 (Lisica 16')
- Evo Mišića, evo šanse za Dinamo, odmah prijete gosti i eto pogotka u mreži Maccabija! 16. minuta prvog poluvremena.
1-2 (Ljubičić 19')
- Valinčić, šansa je za Dinamo, povratna lopta, gužva je, Ljubičić i 2-1! Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb 1-2.
1-3 (Ljubičić 72')
- Pas za Ljubičića, šansa je za Dinamo i kakav gol Ljubičića! 72. minuta je meča, Dinamo postiže treći gol i pravi veliki korak ka osvajanju novih bodova u grupnoj fazi Europske lige.
Audiosnimku srpskog komentatora na golove iz Bačke Topole poslušajte OVDJE
Ispod objave su ga neki pohvalili zbog profesionalnog i dobro odrađenog posla.
- Evo kako je srpski komentator ispratio Dinamovu pobjedu u Europi - jedan je od komentara.
