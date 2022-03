Evo kako su Boysi usred Rive spačkom 'nasamarili' Splićane: Odmah stigao i odgovor Torcide

Jedan dan ostao je do velikog derbija Hajduka i Dinama na Poljudu (18:00). Atmosferu dodatno podgrijavaju navijači, srećom, i dalje bez navijačkih izgreda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pa je tako jutros Riva u Splitu bila u plavom, dimne zavjese obojile su Rivu, a bila je to prava spačka u režiji navijača Dinama. Naime, oni su, dakako u "civilu", građanima Splita dijelili poseban letak "Svi u isto vrime, povuci za Hajduka" kojim su prolaznike naveli da to i učine. Pa kad su povukli, ispalo je to što je ispalo. Plava Riva.

A stigao je brzo i odgovor Torcide koja je na zagrebačkom Gradecu postavila transparent: "Vi ste navijački izuzetak, utakmice se ne igraju u petak".

Torcida je u prosincu, uoči posljednjeg derbija (2-0), Josipa bana Jelačića ukrasila transparentom na kojem je pisalo 'Hajduk živi vječno', a to Boysi nisu zaboravili. U petak ujutro prolaznike je dočekala plava splitska Riva. Bad Blue Boysi su zapalili desetak plavih dimnih i samo najavili sutrašnji spektakl.

Sva ta prepucavanja i provokacije dio su velikog rivalstva koje gaje Hajduk i Dinamo. Još prije deset godina Boysi su Dinamovu zastavu stavili na zvonik Sv. Duje, a navijači Hajduka obećali su kako će je vratiti u Zagreb. I jesu. Na zagrebačku džamiju.

Sve je to dio navijačkog folklora. Zdrave navijačke provokacije, gromoglasne pjesme i pirotehnika daju samo poseban draž derbiju. Sve dok je u granicama zdravog razuma i dok nema nasilja i nereda. Nadamo se kako će to izostati ovaj put.