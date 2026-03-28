Englezi su dobili saldo kritika nakon remija s Urugvajem. White je od heroja postao tragičar i navijači su ga izviždali. Gana je teško stradala u Beču, a Panama je odigrala izjednačeno s Južnom Afrikom
Evo kako su engleski mediji kritizirali reprezentativce. Na udaru je Arsenalova zvijezda
Hrvatski protivnik na predstojećem SP-u Engleska je u petak na Wembleyju odigrala 1-1 s Urugvajem. Tuchelova momčad je na prijateljskom dvoboju ispustila minimalnu prednost na samom kraju susreta. Ben White doveo je Engleze u vodstvo u 81., a jedan od igrača s najboljom formom u Europi, Federico Valverde, izjednačio je iz penala u četvrtoj minuti nadoknade. Kazneni udarac skrivio je dotadašnji heroj Engleza White.
Engleski tabloidi poput The Suna, Daily Maila i Mirrora kritizirali su engleske reprezentativce zbog nemogućnosti da završe susret s pobjedom. Navijači su izviždali Whitea, Dominic Solanke je razočarao, a mnogi prizivaju povratak Trenta Alexandera-Arnolda u reprezentaciju. Uz sve navedeno, ozlijedilo se Arsenalovo krilo Noni Madueke. Engleske zvijezde često su pod medijskim povećalom i prati im se svaki korak jer često ne opravdaju svoju cijenu u odnosu na igre koje pokazuju. Idući susret Englezi igraju u utorak protiv Japana na Wembleyju.
Engleska ima nekoliko igrača svjetske klase, a sveukupna vrijednost reprezentacije procjenjuje se na 1,62 milijarde eura. Najvrjedniji reprezentativac je nogometaš Real Madrida Jude Bellingham koji vrijedi 140 milijuna eura i s kojim izbornik Thomas Tuchel nije htio riskirati nakon što se vratio od teške ozljede zadnje lože.
Preostali protivnici u skupini su Gana i Panama. Gana je u petak na Ernst Happel stadionu u petak u Beču gostovala kod Austrije i izgubila 5-1. Za Austriju su zabijali Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch, Stefan Posch, Carney Chukwuemeka i Nicolas Seiwald; za goste je pogodio Jordan Ayew. Gana idući susret igra u ponedjeljak na MHPAreni u Stuttgartu protiv Njemačke.
Gana na Transfermarktu vrijedi 197 milijuna eura. Najveću tržišnu vrijednost ima novi član Manchester Cityja Antoine Semenyo koji vrijedi 75 milijuna eura.
Panama je u petak na stadionu Moses Mabhida u Durbanu odigrala 1-1 protiv Južne Afrike. Yoel Barcenas doveo je goste u vodstvo u 23., a za izjednačenje i konačni rezultat gol je zabio Oswin Appolis u 48. minuti utakmice. Iste reprezentacije igrat će ponovno u utorak novi prijateljski susret.
Panama najmanje vrijedi iz naše skupine L, tek 32 milijuna eura. Amir Murillo ima najveću tržišnu vrijednost od osam milijuna eura.
