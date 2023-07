Evo kakva kazna čeka Ivana Leku! Po istom je pravilniku HNS kaznio Dinamova trenera...

Psovke ne moramo ponavljati. Rječnik kojim je Ivan Leko počastio suca Darija Bela u poluvremenu Superkupa između Dinama i Hajduka (1-0) je ovdje i posve je neprimjeren. Čak i nevažno da je i neopravdan, jer Belova je odluka, na koju je Hajdukov trener poludio, bila ispravna.

- Šest mjeseci sam ovdje i nije bilo korektnijeg trenera - odmah je istaknuo Leko točan argument koji će mu ublažiti kaznu, ali i nastavio 'udarati' po sucu nakon utakmice, kad se već morao ohladiti:

- Frajer mi daje crveni karton, hoće biti glavni lik. To je ego, na meni gradi autoritet. Nisam došao ovdje da me ponižava i da mojoj momčadi oduzme situaciju da uzmemo trofej. Momčad je sigurno bolja s trenerom na terenu, nego bez njega. I taj je detalj bio bitan...

Dakako, isprika je izostala. Možda dođe ona kao Livajina Šibeniku: pismena disciplinskoj komisiji, za internu upotrebu (čitaj: manju kaznu), a ne javna niti izravno žrtvi uvreda.

E, da, izrekao je Leko i jednu nebulozu:

- Za takvo nešto se trenera Hajduka ne isključuje.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Što to znači? Da je trenera Istre ili Slavena Belupa ili Varaždina za vrijeđanje suca u redu isključiti, ali trenera Hajduka ne?!

Leko je, naravno, utakmicu vodio mobitelom, što je i Filip Krovinović opisao:

- Tijekom utakmice ne utječe na nas na terenu to što trener nije na klupi.

Na tom je tragu i izjava Nenada Bjelice iz doba kad zbog kazne nije vodio utakmicu Dinama i Benfice (1-0):

- Ja vodim tu utakmicu kao svoju. Bez obzira na to što nisam bio na klupi, ja sam pripremao momčad cijeli tjedan za nju.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

A kakva kazna čeka Hajdukova trenera? I tu se vraćamo na Bjelicu. Koji je napravio isti prekršaj kao Leko na utakmici Osijeka i Dinama 2020. godine. Njegova je meta bio sudac Mario Zebec, a HNS ga je kaznio s mjesec dana zabrane vođenja utakmica i 2000 kuna!

Bjelica se žalio i ispričao, ali kaznu su mu potvrdili. No, žalbom je odgodio suspenziju za 15-ak dana pa je vodio derbije s Hajdukom i Rijekom. A onda je stjecajem okolnosti došla pandemija korona virusa i Bjelica je propustio samo jedan susret, s Istrom.

Ni Leku neće zaobići slična kazna. Jer disciplinski pravilnik HNS-a u članku 52. kaže:

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

"Za naguravanje/odguravanje ili psovanje ili vrijeđanje suca igračima slijedi zabrana igranja od jednog do pet mjeseci ili od dvije do deset utakmica, a za dužnosnike zabrana obavljanja funkcija od dvije do deset utakmica ili od jednog do pet mjeseci."

Štoviše, mjesec dana, kao najstrožu kaznu za taj slučaj, pravilnik propisuje i za prigovor na odluku suca, bez psovanja ili vrijeđanja.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dakle, najmanja kazna Leki bit će dvije utakmice zabrane vođenja. Izgledno je i mjesec dana, što može značiti četiri utakmice, ali dok se disciplinska komisija sastane i odluči, pa se Hajduk žali, pa se žalba odradi... i prošli svi derbiji! Što znači da bi Hajduk lako mogao s prvim trenerom na Dinamo, Rijeku i Osijek u prva tri kola HNL-a, a onda bez njega protiv Slavena, Rudeša, možda i Varaždina i Istre.

- Nek' me kazne i s deset utakmica! - izazvao je Leko.

Neće biti deset, ali neće ni proći 'lišo'.