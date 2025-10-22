Amerikanac je opet prvi eksponat na Poljudu, nakon sezone u kojoj ga Gattuso nije vidio kao rješenje, vraća se na stare staze
Evo kakvo je stanje s ozljedom Livaje i tko se vraća u momčad
Pokušao je kapetan Marko Livaja (32) trenirati s momčadi prije pobjede Hajduka u gostima kod Istre 1961 (3-0), ali nije uspio jer je ponovno osjetio mišić. I dalje je na terapijama.
