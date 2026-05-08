Evo koju su kaznu dobili igrači Reala za tučnjavu u svlačionici

Kada Real Madrid objavi Comunicado Oficial, nešto se važno dogodilo. Ovog puta radi se o kaznama za Aureliena Tchouamenija i Federica Valverdea koji su se potukli nakon treninga.

Francuz i Urugvajac zakačili su se dva dana zaredom, prvo verbalno 6. svibnja, a potom i fizički dan kasnije nakon čega je Valverde završio u bolnici jer je nehotice udario glavom o stol u svlačionici. Obojicu nogometaša Real je kaznio s 500.000 eura.

Nagađalo se o tome hoće li "kraljevski klub" suspendirati obojicu ili ih kazniti novčano, a spominjalo se čak i moguće izbacivanje iz kluba. Ipak, Real je odlučio udariti "po džepu".

Realov dvojac zarađuje milijune na godišnjoj bazi, a ova je kazna ekvivalent skidanju plaće od dva do tri tjedna. Daljnjih sankcija zasad neće biti, iako je upitno kako će se ovaj incident odraziti na atmosferu u svlačionici.