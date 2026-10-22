Evo koliko je Dinamo zaradio od Europe ove sezone. Poraz od NEC-a nije pomogao blagajni...

Dinamo je nakon poraza od NEC-a u trećem kolu Europske lige (2-4) ostao na ukupno 15,1 milijuna eura Uefinih premija ove sezone. Podsjetimo, remijem s Hapoelom u prvom kolu zaradili su 150.000 eura, a dramatična pobjeda nad Anderlechtom 1-0 u drugom kolu donijela im je još 450.000 eura.

Ipak, riječ je o bitno manjim iznosima od onih koje bi donio nastup u Ligi prvaka. Neulaskom u najbogatije europsko klupsko natjecanje Dinamo je propustio najmanje 27,476 milijuna eura, dok su projekcije išle i do 41,544 milijuna. Umjesto toga, u Maksimiru ove jeseni stanuje Europska liga, u kojoj je početna procjena prihoda prije ligaške faze iznosila 14,556 milijuna eura.

Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Procjene stranice Football Meets Data za Dinamovu zaradu od Europske lige išle su do 21,915 milijuna eura. U izračun su uključeni bonusi za nastup u tri europska pretkola, po 175.000 eura, zatim 4,385 milijuna eura za ulazak u ligašku fazu te udio od prodaje televizijskih prava i bonus za desetogodišnji klupski koeficijent.

Uefine premije u Europskoj ligi

- osvajač: 15,14 milijuna eura

- finalist: 8,15 milijuna eura

- polufinale: 4,89 milijuna eura

- četvrtfinale: 2,91 milijuna eura

- osmina finala: 2,04 milijuna eura

- šesnaestina finala: 349.000 eura

- plasman od 1. do 8. mjesta u ligaškoj fazi: 600.000 eura

- plasman od 9. do 16. mjesta u ligaškoj fazi: 300.000 eura

- svako mjesto na ljestvici: po 75.000 eura

- pobjeda u ligaškoj fazi: 450.000 eura

- remi u ligaškoj fazi: 150.000 eura