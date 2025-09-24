Evo koliko je Dinamo zaradio pobjedom protiv Fenerbahčea

Pobjeda Dinama protiv turskog velikana Fenerbahčea (3-1) nije samo donijela važne bodove u grupnoj fazi Europske lige, već je i značajno podebljala klupsku blagajnu. Svaki uspjeh na europskoj sceni za hrvatskog prvaka predstavlja važnu financijsku injekciju, a pobjeda protiv turskog velikana donijela je klubu 450.000 eura.

Pokretanje videa... 01:08 Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Ključ Dinamove financijske stabilnosti leži u kontinuitetu igranja u Europi, što je rezultiralo izvanrednim klupskim koeficijentom. Prema novom sustavu nagrađivanja koji je UEFA uvela za ciklus od 2024. do 2027. godine, Dinamo je samim plasmanom u grupnu fazu Europske lige zaradio ogroman novac.

Zagreb: Drena Beljo slavi svoj drugi gol protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Svaki klub sudionik grupne faze automatski dobiva 4,31 milijun eura. Međutim, za klubove poput Dinama, s bogatom europskom poviješću posljednjih godina, ta je cifra tek početak. Zahvaljujući visokom koeficijentu (trenutno 54.000, što ga svrstava na 35. mjesto u Europi), Dinamu je zajamčen i dodatni bonus od čak 11,8 milijuna eura. Taj iznos, koji se temelji na takozvanom "vrijednosnom stupu" (kombinacija desetogodišnjeg koeficijenta i marketinških prava), svrstava "Modre" u sam vrh klubova po početnoj zaradi u natjecanju. Kada se sve zbroji, Dinamo je i prije nego što je lopta krenula s centra u prvoj utakmici osigurao više od 16 milijuna eura.

A europska sezona je tek počela. Još sedam utakmica je do kraja grupne faze, a ako uspiju dogurati što dalje u eliminacijskoj fazi, blagajnu će popuniti do vrha.