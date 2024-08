Evo koliko novca će brončana Sandra dobiti za odličje na OI-ju

U Londonu i Riju je bila zlatna, u Tokiju joj je brončano odličje izmaknulo za 71 centimetar i bilo je to jedno od rijetkih natjecanja na kojem Sandra Elkasević (ex Perković) nije osvojila medalju. No, vrijeme prolazi, ali klasa ostaje. Malo toga se promijenilo, eventualno Sandrino prezime nakon što se udala, no vrhunski rezultati su i dalje tu. Hrvatska heroina i dalje je sam vrh svjetskog bacanja diska što je potvrdila novom olimpijskom medaljom, ovoga puta brončanog sjaja.

Sandra je u finalu bacanja diska u Parizu zauzela treće mjesto s rezultatom 67,51. Istu daljinu bacila je i Kineskinja Bin Feng, ali je imala bolji drugi hitac pa je osvojila srebro. Zlato iz Tokija obranila je Valarie Allman hicem od 69,50 metara.

Elkasević će dobiti 18,5 tisuća eura za broncu

Da je osvojila zlato, Republika Hrvatska bi ju nagradila s 41 tisućom eura. No, za osvojenu broncu dobit će 18,5 tisuća eura koliko ministarstvo turizma i sporta izdvaja za brončane olimpijce. Za srebro sportaš dobiva 26 tisuća eura.

Athletics - Women's Discus Throw Qualification-Gp B | Foto: Pawel Kopczynski

Inače, sportaš osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama stječe pravo "sportske mirovine" od 45. godine. U Hrvatskoj zlatni olimpijac nakon napunjene 45. godine ima naknadu u stopostotnom iznosu prosječne hrvatske plaće za cijelog svog života.

Na razini prosječnog životnog vijeka jedan zlatni olimpijac dobije od države više od pola milijuna eura, kad se zbroje nagrade i ta "sportska mirovina".

Sandra je svoj status zlatnog olimpijca osigurala još 2012. u Londonu, a potvrdila ga je četiri godine kasnije u Riju. Za zlato u Londonu Sandra je dobila 100.000 kn, što je oko 13.300 eura, a za zlato u Riju 104.000 kn (13.800 eura). To je manje novca za pojedinačno zlato nego što je dobila za broncu u Parizu.