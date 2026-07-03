Evo koliko su 'vatreni' zaradili na Svjetskom prvenstvu 2026.

Hrvatska nogometna reprezentacija ispala je sa Svjetskog prvenstva. Portugal je u petak ujutro slavio 2-1 u šesnaestini finala Mundijala u dramatičnoj utakmici odigranoj u Torontu. Hrvatska je povela početkom drugog poluvremena zahvaljujući Ivanu Perišiću, a Cristiano Ronaldo poravnao je na 1-1 s bijele točke. Konačnih 2-1 postavio je Goncalo Ramos golom glavom u sudačkoj nadoknadi.

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"Vatreni" će u petak u 22.45 sati krenuti prema Hrvatskoj, a u zračnu luku Franjo Tuđman u Zagrebu trebali bi sletjeti u subotu oko 14 sati po našem vremenu.

Fifa je za ovo Svjetsko prvenstvo osigurala ogroman nagradni fond u iznosu od otprilike 764 milijuna eura. Samim plasmanom na Mundijal, HNS je uprihodio malo više od devet milijuna eura, a za ulazak u nokaut fazu zaradio je dodatnih 9,6 milijuna eura.

Podsjetimo, taj će iznos podijeliti igrači, stožer i savez, kojem ostaje najviše prihoda.

Nagradni fond na SP-u

- Prvi krug 9,2 mil. eura

- Šesnaestina finala 9,6 mil. eura

- Osmina finala 13,1 mil. eura

- Četvrtfinale 16,6 mil. eura

- Četvrto mjesto 23,6 mil. eura

- Treće mjesto 25,3 mil. eura

- Drugo mjesto 28,8

- Prvo mjesto 43,67 mil. eura