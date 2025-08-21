Evo na koga Dinamo može u Europskoj ligi. Prijeti i Zvezda

Dinamo je i ove sezone izbjegao žrvanj napornih kvalifikacija i izravno se plasirao u ligašku fazu Europske lige. Ždrijeb je na rasporedu u petak, 29. kolovoza, kada će Modri saznati imena osam protivnika koji stoje na putu prema europskom proljeću.

Dinamo se zahvaljujući izvrsnom Uefinom klupskom koeficijentu, skupljanom godinama uspješnih europskih nastupa, nalazi u prvoj od četiri jakosne skupine. U tom elitnom društvu nalaze se velikani poput Rome, Porta, Feyenoorda i Lillea. U starom sustavu, to bi značilo da Dinamo ne može igrati protiv njih. No, po novim pravilima, situacija je dijametralno suprotna.

Na ždrijebu će se iz svake od četiri jakosne skupine izvlačiti po dva protivnika za svaki klub. To znači da će Dinamo sigurno dobiti dva protivnika iz vlastitog, najjačeg pota. Umjesto izbjegavanja najjačih, novi format jamči najmanje dva derbija protiv najjačih klubova Europske lige. Preostalih šest protivnika bit će ravnomjerno raspoređeno – po dva iz drugog, trećeg i četvrtog pota.

Pogled na trenutni popis potvrđenih i potencijalnih sudionika obećava spektakularne dvoboje. Iako će konačan popis biti poznat tek nakon završetka kvalifikacija krajem kolovoza, već sada se može složiti "skupina iz pakla" za Modre.

Iz prvog pota prijete AS Roma, Porto, Feyenoord, Lille i Real Betis. Iz drugog vrebaju engleski velikan Aston Villa i francuski Olympique Lyon. Treći pot donosi klubove iz "liga petice" poput njemačkog Freiburga, engleskog Nottingham Foresta, talijanske Bologne i španjolske Celte Vigo. Čak i u četvrtom potu nalaze se iznimno opasne momčadi poput njemačkog Stuttgarta.

Posebnu pažnju privlači mogućnost dvoboja s Crvenom zvezdom. Beogradski klub na korak je od ispadanja iz kvalifikacija za Ligu prvaka od Pafosa, što bi ga izravno smjestilo u Europsku ligu, i to vjerojatno u drugi pot. Susret starih rivala bio bi magnet za publiku, ali i sigurnosni izazov najviše razine. Također, iz kvalifikacija prijete i klubovi poput Fenerbahçea, Rangersa ili Benfice, koji bi dodatno pojačali konkurenciju.

Jedino ograničenje na ždrijebu jest da klubovi iz iste države ne mogu igrati međusobno u ligaškoj fazi. To znači da, ako se Rijeka kroz doigravanje protiv grčkog PAOK-a plasira u Europsku ligu, nećemo gledati hrvatski derbi.



