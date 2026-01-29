Obavijesti

DVA MOGUĆA SUPARNIKA

Evo na koga može Dinamo u nokaut fazi EL i kad je ždrijeb

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
4
Herning: Susret Midtjyllanda i Dinama u 8. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ždrijeb playoffa na rasporedu je u petak od 13 sati, a utakmice se igraju 19. i 26. veljače. Prvu utakmicu "modri" će igrati na Maksimiru, a uzvrat u gostima

Admiral

Dinamo je izgubio u Danskoj od Midtjyllanda 2-0 u 8. kolu Europske lige, ali na kraju svejedno izborio prolazak u nokaut fazu natjecanja. 

Viceprvak Hrvatske prošao je kao 23., odnosno pretposljednji iznad crte, a u playoffu može igrati protiv devete ili desete momčadi. Ta su mjesta izborili Genk i Bologna, s kojima se "modri" mogu sastati. 

Foto: Uefa.com

Ždrijeb playoffa na rasporedu je u petak od 13 sati, a utakmice se igraju 19. i 26. veljače. Prvu utakmicu "modri" će igrati na Maksimiru, a uzvrat u gostima. 

Ako Dinamo prođe prvu prepreku, u osmini finala će igrati protiv Freiburga ili Rome, a ždrijeb za tu fazu natjecanja održat će se naknadno. 

