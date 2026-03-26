PAO JE DOGOVOR

Evo novih detalja vezanih uz rušenje i izgradnju Maksimira

Panorama Zagreba s Borongajskog nebodera | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

Vlada je darovala nekretnine Zagrebačkoj nadbiskupiji za izgradnju novog Maksimira. Početak gradnje očekuje se u 2028., završetak 2031. godine. Grad i Republika Hrvatska podijelit će troškove

Zagrebačkoj nadbiskupiji i s njom povezanim pravnim osobama Vlada je na sjednici u četvrtak darovala nekretnine radi rješavanja imovinskopravnih odnosa zbog izgradnje novog gradskog stadiona Maksimir, čiji se početak očekuje 2028., a završetak do 2031. godine.

- Ovom odlukom darujemo Zagrebačkoj nadbiskupiji četiri lokacije, preostala je još jedna koju ćemo naknadno, drugom odlukom riješiti. Time su stečeni uvjeti da zajedničko Povjerenstvo Vlade i Grada Zagreba provede i objavi međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za izgradnju novog stadiona Maksimir, kojeg bi zajedno financirali RH i Grad Zagreb 50 posto, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić

Natječaj je, dodao je, objavljen prije šest dana, a njegov završetak očekuje se u srpnju, pa bi se, najavio je ministar, iduće godine krenulo s uklanjanjem postojećeg stadiona.

- Početak gradnje predviđen je početkom 2028., a završetak novog stadiona i popratnih objekata do 2031. godine, rekao je Bačić. 

Radi se o nekretninama u vlasništvu fizičkih osoba na četiri lokacije - Botinec, Blato, Sesvetska Sela i Sesvetski Kraljevec, odnosno ukupno šest čestica ukupne vrijednosti 2,5 milijuna eura, koje je država otkupila. 

Pogled iz zraka na snijegom prekriveni stadion u Maksimiru | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Država je sklopila dva Sporazuma o razumijevanju i podršci sa Zagrebačkom nadbiskupijom i Gradom Zagrebom, podsjetio je, u vezi rekonstrukcije postojećeg ili izgradnje novog gradskog stadiona Maksimir te izgradnje ili rekonstrukcije objekata Katoličke crkve na 10 lokacija u Gradu Zagrebu. 

Po tim sporazumima, Zagrebačka nadbiskupija preuzela je obvezu povući zahtjeve za naturalni povrat zemljišta na kojem je izgrađen stadion i brisati zabilježbe na česticama na kojima se stadion nalazi, što je izvršeno, a država se obvezala steći zemljišta na 10 lokacija i prenijeti ih u vlasništvo Nadbiskupije, dok se Grad Zagreb obvezao u GUP-u ta zemljišta odrediti u namjenu D8, na kojoj je moguće graditi vjerske objekte.

Na današnji dan 1912. službeno je otvoren nogometni stadion Maksimir u Zagrebu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Postoji još jedna nekretnina za koju je Nadbiskupija iskazala interes u Klari, no pregovori s vlasnicom za sada nisu dovršeni. Na sjednici je donesena i odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja sporta za razdoblje od 2027. do 2034. godine i pripadajućeg Akcijskog plana, koji će, najavio je resorni ministar Točni Glavina, obuhvatiti i mjere za razvoj profesionalnog sporta. 

