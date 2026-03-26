Evo s kojim snagama Zlatko Dalić napada Kolumbiju u SAD-u

Hrvatska nogometna reprezentacija igra protiv Kolumbije od 00.30 u SAD-u u prijateljskoj utakmici, a procurio je i sastav "vatrenih" za tu utakmicu. Točnije, otkrio ga je novinar Stipe Antonijević u Dnevniku Nove TV.

Hrvatska bi trebala zaigrati s tri stopera, dva wing-backa, dvije polušpice i jednim napadačem. Dakako, i dva središnja vezna igrača te golmanom, a sastav Hrvatske bi trebao biti sljedeći:

Hrvatska (3-4-2-1):

Livaković - Erlić, Vušković, Pongračić - Stanišić, Moro, P. Sučić, Perišić - Mario Pašalić, Vlašić - Matanović

Luka Modrić tako bi trebao krenuti s klupe, kao i Andrej Kramarić, Martin Baturina, Ante Budimir, ali za očekivati je da će u drugom poluvremenu doći do brojnih rotacija.