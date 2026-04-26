'MODRI' SLAVE
Evo što je Dinamo objavio na mrežama nakon osvajanja titule
Dinamo je već remijem Rijeke i Hajduka (0-0) osigurao 26. naslov prvaka Hrvatske, a potom pobjedom protiv Varaždina (2-1) dodatno potvrdio da je najbolja momčad Hrvatske ove sezone. Na društvenim mrežama su se "modri" pohvalili novim dostignućem.
"Vraćam se, Zagrebe, tebi!", napisali su u opisu vizuala koji prikazuje Dinamovu momčad na čelu s trenerom Kovačevićem.
Osim toga, Dinamo je objavio videozapis slavlja iz svlačionice nakon utakmice s Varaždinom.
Dinamu je ovo 26. naslov hrvatskog prvaka, što je najviše u Hrvatskoj, a drugi je Hajduk sa šest osvojenih naslova.
