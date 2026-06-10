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'TREBAT ĆE NAM PODRŠKA'

Evo što je izbornik Sigurdsson poručio nakon ždrijeba za SP

Piše Domagoj Vugrinović,
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Evo što je izbornik Sigurdsson poručio nakon ždrijeba za SP
Varaždin: Hrvatska i Švedska odigrale prijateljsku utakmicu u Varaždinu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Najzvučnije ime u hrvatskoj skupini svakako je Španjolska. Hrvatska je iz drugog pota dobila jednog od najtežih mogućih protivnika. Španjolci su sedam puta igrali polufinale Svjetskog prvenstva

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Hrvatska rukometna reprezentacija saznala je protivnike na Svjetskom prvenstvu 2027. godine, koje će se od 13. do 31. siječnja igrati u Njemačkoj. Ždrijeb u Münchenu smjestio je Hrvatsku u skupinu C, u kojoj će igrati protiv Španjolske, Čilea i Turske. Prvi dio turnira hrvatski će rukometaši igrati u Münchenu.

Najzvučnije ime u hrvatskoj skupini svakako je Španjolska. Hrvatska je iz drugog pota dobila jednog od najtežih mogućih protivnika. Španjolci su sedam puta igrali polufinale Svjetskog prvenstva, dva su puta osvojili naslov svjetskog prvaka, a imaju i tri brončane medalje.

Nakon ždrijeba skupinu je komentirao i hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson.

- U skupini smo s Turskom, Čileom i Španjolskom. Bit će izazovno. Igramo u Münchenu u siječnju i nadam se da će ondje biti puno naših navijača, trebat ćemo ih. Kupite karte i vidimo se u Münchenu - rekao je Islanđanin.

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