Evo što je Pele napisao nakon što je Hrvatska izbacila Brazil

Zdravstveno stanje jednog od najvećih svih vremena zakompliciralo se prije tri tjedna, Pele se osjećao jedno vrijeme bolje te je gledao utakmice svoje reprezentacije i tješio igrače pa uživao u sjajnom finalu Svjetskog prvenstva između Argentine i Francuske.

Ipak, zdravstveno stanje legendarnog Brazilca pogoršalo se posljednjih dana, rak debelog crijeva je uznapredovao te je preminuo u 83. godini života.

Čestitao je Leu Messiju što se konačno domogao 'zlatne božice', pohvalio Mbappea, naklonio se Maroku, no brončanu Hrvatsku nije niti spomenuo. Očito i njega još boli ono ispadanje u četvrtfinalu.

"Danas je nogomet ispričao još jednu priču, kao i uvijek, na zadivljujući način. Messi je osvojio svjetski naslov, kao što i pristaje njegovom razvoju i usponu. Čestitam, Argentina! Diego se sada zasigurno smije", napisao je Pele.

Ishvalio je Pele i Kyliana Mbappea koji je zabio hat-trick u finalu pa onda bio i precizan u raspucavanju. Zabio je čak 12 golova na dva prvenstva, čime se izjednačio s Peleom, ali i s Geoffom Hurstom koji je posljednji igrač koji je zabio tri gola u finalu (1966.).

- Moj dragi prijatelj, Mbappé, postigao je četiri gola u finalu. Kakav je dar bio gledati ovaj spektakl za budućnost našeg sporta.

Pele se sjetio i Maroka, no sjajnog Luke Modrića i Hrvatsku koja je već drugi turnir zaredom u samom vrhu svjetskog nogometa... Njih je zaboravio.

- Ne mogu ne čestitati Maroku na iznimnom nastupu. Sjajno je vidjeti Afriku kako blista - rekao je.

Nakon četvrtfinalnog poraza od Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, Pele je ohrabrio Brazilce objavivši pismo utjehe.

"Život je prilika. Što ćemo s njim učiniti ovisi o svakome od nas. U pravu smo i u krivu. U pobjedi slavimo. U porazu učimo. Život je uvijek velikodušan i nudi nove početke. Svakim danom koji prođe krećemo novim putem. I u ovom ciklusu njegujemo snove koji nikada ne umiru, bez obzira na neuspjehe na putu", napisao je Pele.

"To vrijedi za sve, ali kada ti je san biti nogometaš, prilike su ti puno manje, a ostvarenje snova puno udaljenije. Neuspjesi nisu ništa bolniji od neuspjeha u životu bilo koje druge osobe. No, nogometašima sudi puno više ljudi, zar ne? No, treba biti pošten i reći da se pobjede nogometaša i puno više slave" , dodao je.

Čestitao je i Neymaru koji se izjednačio s njime broju postignutih pogodaka te zatražio od njega da ne napušta reprezentaciju Brazila.

"Nastavi nas inspirirati, a ja ću podizati šake u zrak zbog svakog gola koji postigneš, kao što sam radio i u svakoj utakmici u kojoj si bio na travnjaku", napisao je 82-godišnji Pele.

"Gledao sam te kako odrastaš, navijao za tebe svaki dan i sad ti napokon mogu čestitati zbog izjednačenja mog broja golova postignutih za Brazil”, napisao je Pele. “Obojica znamo da je to puno više od samog broja. Naša dužnost kao sportaša je inspirirati, danas kolege, sutra novu generaciju i sve one koji vole naš sport", dodao je.

