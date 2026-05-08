Evo što pišu srpski mediji nakon pobjede Prižmića protiv Novaka

Dino Prižmić (20) ostvario je najveću pobjedu karijere protiv Novaka Đokovića (38), a srpski mediji ostali su iznenađeni ovakvim raspletom meča.

Primjerice, portal Informer napisao je naslov "Kraj za Novaka u Rimu: Đoković izgubio od 79. tenisača svijeta", naglašavajući tako veliku razliku u plasmanu na ATP poretku (Đoković je 4.).

S druge strane, Blic je pohvalio nastup mladog Prižmića s naslovom: "Đokovićev najteži poraz u Rimu: Novak nije mogao da se izbori sa sobom i mladim Hrvatom".

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Kurir je objavio tekst s naslovom "Novakom povijesni potom protiv 20-godišnjeg Dine Prižmića iz Splita".

U svakom slučaju, Prižmić je ostvario nevjerojatan uspjeh pobjedom protiv srpskog tenisača i plasirao se u 3. kolo gdje će igrati protiv Uga Humberta, 33. tenisača svijeta.