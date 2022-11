Evo što remi Njemačke i 'furije' znači za Hrvatsku u nokaut fazi

Poučeni stvarima koje su se događale dosad na SP-u, ali i riječima Nine Bule u studiju 24sata, 'vatreni' trebaju gledati samo onaj susret koji im tek dolazi, a to je Belgija. No, nokaut faza nije tako daleko, stvari se kompliciraju i u ostalim skupinama, a Hrvatska se križa sa skupinom E u kojoj su za prolazak dalje još u igri sve četiri reprezentacije Španjolska, Japan, Kostarika, Njemačka, pa mi moramo pogledati i taj korak naprijed.

Naravno, ništa još nije riješeno i sve će se rješavati u posljednjoj utakmici koja je na rasporedu u četvrtak, 1. prosinca, a dok 'vatrene' čeka Belgija, a Maroko igra protiv Kanade koja nema šanse za prolaz, u spomenutoj skupini E još su svi 'u igri'. Tako Španjolska igra protiv Japana, a Njemačka protiv Kostarike.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska pobijedila Kanadu

Podsjetimo, Japanci su pobijedili Njemačku (2-1) pa izgubili od Kostarike (1-0) te tako pružili mogućnost Njemačkoj da u posljednjem kolu nakon remija protiv Španjolske (1-1) i dalje živi u nadi. Ovisno o tome koja će biti Hrvatska, ići će na prvog ili drugoplasiranog, a nakon što je Japan mogao biti i prvoplasirani nakon dvije utakmice, sad im prijeti ispadanje.

Tako bismo na kraju na pozicijama jedan i dva mogli gledati Španjolsku i vjerojatno Njemačku s obzirom na to kakve predstave pruža Kostarika. Japanci trebaju još jedno čudo s obzirom na to da će se, ako će imati četiri boda kao i Nijemci, gledati gol razlika. 'Vatreni' će tako, toplo se nadamo, nakon Belgije samo nastaviti igrati u nastavku natjecanja. I to protiv same 'kreme' svjetskog nogometa.

